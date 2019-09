Greta Thunberg slår tilbake mot Trump i talkshow: – Selvsagt kom han til å skrive det

Greta Thunberg (16) sier hun ikke er overrasket over at president Donald Trump skrev om henne på Twitter. Hun kaller tweeten sarkastisk.

I et intervju i talkshowet «Skavlan» på TV2, som sendes lørdag kveld, forteller 16-åringen fra Sverige at hun reagerte på Trumps tweet, som av flere er blitt omtalt som en hån mot Thunberg.

Thunberg talte mandag under FNs ekstraordinære klimamøte i New York. Talen, som var veldig emosjonell, har senere fått mye oppmerksomhet i sosiale medier verden over.

– Dette er galt. Jeg burde ikke være her. Jeg burde være på skolen, på den andre siden av havet. Likevel kommer dere til oss unge for håp. Hvordan våger dere! Dere har stjålet mine drømmer, min barndom, med deres tomme ord, sa Thunberg til FN med skjelvende stemme.

En av dem som reagerte på Thunbergs tale, var USAs president, som skrev dette på Twitter:

– Hun virker som en veldig lykkelig, ung jente som gleder seg til en lys og fantastisk fremtid.

Thunberg: – Selvsagt kom han til å skrive det

Under innspillingen av «Skavlan» i New York natt til onsdag svarte Thunberg ifølge TV 2 på Trumps utspill:

– Du kan tolke den tweeten på mange måter. Jeg visste at han antagelig ville si noe om meg på et tidspunkt. Det har ikke noe å si.

– Leser du den som sarkastisk på noen måte?

– Selvsagt gjør jeg det, men ja, selvsagt kom han til å skrive det.

Som et svar til president Trump, endret Thunberg natt til onsdag biografien sin på Twitter til:

«En veldig lykkelig ung jente som gleder seg til en lys og fantastisk fremtid».

Den unge klimaaktivisten kom til New York for en knapp måned siden med mål om å delta på klimatoppmøtet. Hun har også streiket utenfor Det hvite hus og møtt i Kongressen.

Til manges overraskelse møtte president Trump opp på klimatoppmøte, men etter 30 minutters gikk han videre til møte om religionsfrihet.

Til Dagens Nyheter i Sverige sier Thunberg at hun ikke har noe ønske om å møte president Trump:

– Jeg kjenner ikke noe behov for det. Det jeg forsøker å gjøre nå er å skape bevissthet og informere mennesker om hva som skjer og jeg ser ikke hva et møte med Donald Trump kan gjøre rent konkret

