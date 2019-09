NØLER: I likhet med alle andre NATO-land, bortsett fra USA og Storbritannia, gir statsminister Erna Solberg og Norge ingen signaler om vilje til å delta i den militære operasjon for å sikre skipsfarten i Hormuzstredet. Foto: Paul S. Amundsen / VG

Norge nøler: Ingen avgjørelse om å sende marinestyrker til Persiabukta

Regjeringen har brukt snart tre måneder på å vurdere USAs henvendelse om Norge kan bidra militært i Persiabukta. Fortsatt, etter ukens droneangrep i Saudi-Arabia, svarer Erna Solberg at hun ikke har noe endelig svar.



– Regjeringen har ikke fattet noen beslutning knyttet til den amerikanskledede maritime operasjonen i området rundt Hormuz-stredet, skriver Solberg i et skriftlig svar til Rødt-leder Bjørnar Moxnes i Stortinget.

I juni og juli fikk Norge henvendelser både fra USA og Storbritannia om å delta i en militær operasjon i Persiabukta for å sikre fri skipsfart gjennom Hormuz-stredet. Siden har de to landene gått sammen om en felles plan, som bare et fåtall land har sluttet seg til.

Men ingen andre europeiske land har så langt imøtekommet forespørselen.

Norge har brukt tre måneder på forespørselen – men har ennå ikke kommet frem til et svar.

Tre villige land

Moxnes ville vite om Norge har tatt en aktiv beslutning om ikke å delta, og om regjeringen har informert USA om en eventuell beslutning.

– Vi er i tett kontakt med både USA, øvrige allierte og land i regionen om denne operasjonen samt andre initiativer knyttet til den spente situasjonen i området, skriver Solberg i sitt svar til Stortinget.

Bli oppdatert: Dette er maktspillerne i Midtøstens potensielt farligste konflikt

Hun legger til at det foreløpig kun er Storbritannia, Australia og Bahrain som har forpliktet seg til å bidra til den amerikanskledede operasjonen.

Tidligere denne uken varslet Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater at de vil slutte seg til operasjonen.

les også Juni: To «norske» skip angrepet: Norge melder seg til sikring av skipsfart i Gulfen

Solberg bekrefter i svaret til Stortinget at «kun et fåtall land» har tatt en endelig beslutning om hvorvidt de vil delta eller ikke.

– På norsk side har vi kommunisert at vi ønsker velkommen initiativer for å styrke sikkerheten for sivil skipsfart, men at vi samtidig ikke ønsker å bidra til en opptrapping av situasjonen. Dette hensynet står helt sentralt i våre vurderinger, legger hun til.

STILLER SPØRSMÅL: Rødt-leder Bjørnar Moxnes har spurt statsminister Erna Solberg om hvorfor Norge ikke har besvart USAs henvendelse om å delta i en militær operasjon i Persiabukta. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

I slutten av august ble EUs forsvarsministere enige om å sette opp en felles marinestyrke som i fremtiden kan brukes til å beskytte sivil skipstrafikk.

Da presiserte EUs utenrikssjef Federica Mogherini at konseptet ikke skulle linkes til noen aktuell situasjon, men kunne stå til disposisjon for fremtidige behov.

Ifølge defencenews.com har Tyskland avslått forespørselen om å delta i den USA-ledede koalisjonen, i frykt for å bli trukket inn i en eventuell fremtidig væpnet konflikt mellom USA og Iran.

Bra med tja til Trump

– Det er bra at Solberg foreløpig ikke har sagt ja til Trump. Men det er også mistenkelig at regjeringen ikke informerer Stortinget om hva den har fått vite av Trump-administrasjonen om forutsetningene for operasjonen, sier Bjørnar Moxnes til VG.

Han advarer Solberg mot å gjenta det Moxnes kaller Stoltenberg-regjeringens «katastrofale feil», da Norge deltok i Libya-krigen i 2011.

– Norge må ikke dras inn i en illegitim militær operasjon mot iransk territorium, for å tekkes USA, sier Moxnes og legger til:

– Det viktigste for Rødt er vårt krav om at det norske folks skattepenger og forsvarsressurser, ikke misbrukes til å støtte opp om Trumps krigstrusler mot Iran.

