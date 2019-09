BOMBARDERT: Oljeanlegget fikk gjennomgå da det ble angrepet av droner.

Nye bilder etter droneangrepet mot Saudi-Arabias oljeanlegg

For første gang har fotografer fått tillatelse til å ta bilder av oljeanlegget Abqaiq, som ble angrepet forrige uke.

Lørdag 14. september ble statseide selskapet Saudi Aramcos prosesseringsanlegg i Buqyaq i Saudi-Arabia rammet av et droneangrep. Også oljefeltet Khurais, som er eid av samme selskap, ble rammet.

Nå lar myndighetene journalister og fotografer komme inn for å ta bilder (se galleri øverst i saken).

Angrepet stoppet oljeproduksjonen og sendte oljeprisene til himmels, da over fem prosent av verdens oljeproduksjon skjer på dette anlegget.

USA hevder Iran står bak angrepet og har bedt flere land fordømme landet.

Også Saudi-Arabia hevder de har bevis for at Iran sto bak droneangrepet:

Samtidig hevder de sjiamuslimske Houthi-opprørerne i Jemen at de står bak angrepet, noe USAs utenriksminister Mike Pompeo ikke tror på. Amerikanerne mener Iran har vært innblandet uansett.

Iran har selv benektet at de står bak angrepet som ifølge flere militæreksperter frykter kan føre til en ny krig.

Dette er noe Trump har ytret et sterkt ønske om å unngå. Han har også sagt at Washington ønsket mer bevis for at det er Iran som står bak.

– Med det sagt, vil vi absolutt unngå krig. Jeg ønsker ikke krig med noen, men vi er mer forberedt enn noen andre, har han sagt ifølge Al Jazeera.

RØYKLAGT: Slik så det ut like etter angrepet fant sted. Foto: Hamad I Mohammed / X01444

Tirsdag morgen sa Irans leder, Ayatollah Ali Khamenei, at de ikke ville gå inn i forhandlinger med amerikanerne.

– Politikken med «maksimalt press» mot den iranske nasjonen er verdiløs, og alle islamske republikkers embetsmenn mener enstemmig at det ikke vil være noe forhandlinger med USA på noe nivå, sa han ifølge AFP.

De er heller ikke fremmede for å gå til krig.

– Vi kommer ikke til å nøle med å forsvare vårt territorium, har Mohammad Javad Zarif, Irans utenriksminister, sagt til CNN.

