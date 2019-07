OVER BEBYGGELSE: Et fly på vei mot Heathrow flyplass passerer over et hus i Vest-London 1. mai. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Død blindpassasjer fra fly skal ha blitt funnet i hage i London

Politiet i London fant søndag ettermiddag et lik i en hage i Clapman. De antar mannen har falt fra et flys landingsutstyr under innflyging til Heathrow.

Ifølge Sky News har politiet knyttet levningene til en Kenya Airways-flight fra Nairobi. Mannen er så langt ikke identifisert, men en bag, vann og mat ble funnet i flyets hjulbrønn. Flyturen fra Nairobi til Heathrow er på ni timer.

Dette er ikke første gangen mennesker forsøker å ta seg til andre land som blindpassasjerer på fly. I september 2012 omkom en 30-årig mann fra Mosambik etter å ha falt fra understellet på et fly fra Angola som var i ferd med å lande på Heathrow.

Ifølge statistikk fra Federal Aviation Administration (FAA) er det siden 1947 registrert over 100 tilfeller der mennesker har vært blindpassasjerer i hjulbrønnen.

Overlevelsesraten blant de kjente tilfellene er på én av fire. Sannsynligvis er overlevelsesraten lavere, siden flere kan ha gjemt seg og falt ut uten at det er blitt oppdaget, ifølge FAA.

Mange blindpassasjerer har frosset i hjel. Sommeren 2013 ble en 22 år gammel mann funnet død i hjulrommet på et russisk fly på vei fra Italia til Moskva.

I 2014 ble det funnet et lik i hjulbrønnen på et KLM-fly som kom fra Torp flyplass i Sandefjord til Amsterdam.

Foruten kulde og tynn luft, er det også kritisk for blindpassasjerene når flyet går inn for landing og hjulene senkes. Når lemmene åpnes, er det stor fare for å falle ut.

