Gravid kvinne knivdrept i London - baby overlevde

En 26 år gammel kvinne ble knivstukket og drept sør i London natt til lørdag. Barnet er fraktet til sykehus med kritiske skader.

Kvinnen døde på stedet og skal ha vært åtte måneder på vei i svangerskapet. Barnet ble født på åstedet og fraktet til sykehus med kritiske skader, Ifølge politiet i London.

Knivstikkingen fant sted i et boligområde i Croydon, en bydel sør i hovedstaden. Ambulansetjenesten skal ha blitt tilkalt rundt klokken 03.30 natt til lørdag.

En 37 år gammel mann er mistenkt for drapet på den 26 år gamle kvinnen. Mannen er arrestert og satt i varetekt, skriver politiet i en pressemelding.

– Dette er en grusom tragedie, hvor en ung mor har mistet livet og barnet hennes er kritisk skadet. Våre tanker går til familien og de pårørende. Vi gjør alt vi kan for å finne ut hva som kan være årsaken til denne tragedien, og for å etablere all fakta, sier etterforskningsleder Mick Norman.

