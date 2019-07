KRITIKK: Barn og unge i leiren Yuma i Arizona melder om kritikkverdige forhold. Foto: Jerry Glaser, NTB scanpix

Flere tilfeller av trakassering i amerikansk migrantleir

Barn og unge i leiren Yuma i Arizona i USA har rapportert om upassende beføling fra vakter, at de ble tvunget til å sove på sementgulvet, og flere andre svært kritikkverdige forhold.

Etter nylige avsløringene om dårlige forhold i de overbefolkede amerikanske migrant-leirene, vedtok Representantenes hus i det amerikanske senatet en krisepakke, og sjefen for grensekontrollen, John Sanders, kunngjorde at han gikk av.

Men dårlig behandling av migrantbarn er et problem som strekker seg lenger enn bare Texas. Det kommer frem i en rapport fra den amerikanske regjeringen om forholdene i en leir i Arizona som NBC News har fått tilgang til.

Nesten 30 tilfeller

I likhet med rapporten fra leiren Clint, utenfor El Paso i Texas, viser rapporten fra leiren Yuma i Arizona at leiren er urenslig og overbefolket, men i tillegg kommer det anklager om misbruk og kritikkverdige forhold.

I nesten 30 av tilfellene i rapporten om «signifikante hendelser» fra leiren i perioden 10. april til 12. juni, beskriver barn og unge dårlige forhold som ikke er et biprodukt av overbefolkning.

En 16-år gammel gutt fra Guatemala forteller at han og noen andre klagde på smaken av vannet og maten de fikk. Da skal grensevaktene ha tatt mattene ut av cellen deres, slik at de måtte sove rett på sementgulvet.

En 15-åring fra Honduras forteller at en av vaktene skal ha tatt hånden på innsiden av BH-en hennes og dratt ned undertøyet og befølt henne. Vakten skal ifølge jenta sagt at dette var vanlig rutine ved kroppsvisitering. Dette skal ha skjedd foran andre migranter og grensevakter.

Ikke overrasket

Laura Belous, en av advokatene som tilbyr rettshjelp til migrantbarna, sier anklagene er rystende, men at de ikke er overrasket.

– Våre klienter forteller at de har sett grensevakter sparke barn for å vekke dem, at lyset alltid er på og at barna ikke får vite om det er dag eller natt og at de har fått mat kastet mot dem, som om de er ville dyr.

– Våre klienter og alle andre migranter fortjener å bli behandlet med verdighet og respekt, sier Belous til NBC News.

Det amerikanske toll- og grensemyndigheter (CBP) har svart på anklagene i rapporten:

«CBP behandler de i vår varetekt med verdighet og respekt, og vi tilbyr flere kanaler hvor de kan rapportere kritikkverdige forhold. ... Disse anklagene stemmer ikke overens med det som er vanlig praksis ved våre fasiliteter og dette vil bli etterforsket. Det er også viktig å påpeke at anklagene om seksuelt overgrep alt er under etterforskning av sikkerhetsdepartementet (DHS)», heter det i en uttalelse fra CBP.

Publisert: 10.07.19 kl. 13:45