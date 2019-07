SØRGER: Frode Kleven (t.v.) leder hos fotballgruppen Steinberg IF og Hans-Erik Trulsen styreleder i klubben gledet seg til Kim André Nielsen (34) sitt comeback. Foto: Lien, Kyrre

Fotballmiljøet i sorg: – Han var en legende

STEINBERG (VG) Kim André Nielsen (34) skulle hatt første trening med Steinberg IF mandag. Gamleklubben håpet comebacket skulle styrke laget.

Kim André Nielsen (34) og sønnen Benjamin (7) døde lørdag etter en kollisjon med et tog i Tostrup i Danmark. Nielsen har hatt en sentral rolle innen fotballmiljøet i Buskerud, der han har spilt for Mjøndalen, Hokksund IL og Steinberg IF.

Mandagen før han dro på danmarksferien takket Kim André Nielsen ja til å returnere til gamleklubben Steinberg IF.

Leder av Steinberg Idrettsforening Frode Kleven sier han fikk telefon om ulykken allerede lørdag kveld.

– LEGENDE: Hans-Erik Trulsen beskriver Kim André Nielsen (34) som en legende. Han har spilt over 100 kamper for Steinberg IF.

– Det er tragisk. Det er mest tragisk for familien og de pårørende, sier Kleven.

– Han har vært i klubben siden 2009, og har betydd mye for Steinberg IF. Han var en årsak til at klubben rykket opp til 4. divisjon, fortsetter han.

Kim André Nielsen var både sportslig leder og trener i klubben en periode. I vinter gikk han til Hokksund IL, og 6. august skulle han igjen spille kamp for Steinberg.

Kleven sier at de hadde håpet at Nielsens comeback skulle styrke klubben.

– Han skulle begynne å trene seg opp til høsten i går. Han var nesten på vei hjem fra Danmark da dette skjedde, sier Hans-Erik Trulsen.

– Hadde det ikke vært for han hadde det mest sannsynlig ikke vært noe fotballag her. Han er en legende for Steinberg, legger han til.

Nielsen har spilt over 100 kamper for klubben og scoret til sammen 25 mål.

Minnestunden for Kim André Nielsen og sønnen Benjamin vil holdes i klubbhuset.

LAGBILDET: Kim André Nielsen spilte for Mjøndalen i 2004 til 2006, da laget var i 3. divisjon. Her er han avbildet sammen med laget i 2006.

Publisert: 09.07.19 kl. 15:53