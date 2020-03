NEDGANG: Det er blitt mye mindre nitrogendioksid over Nord-Italia de siste månedene. Foto: European Space Agency / REUTERS

Satellittbilder: Mindre forurensning over Italia

Satellittbilder av Europa viser at luftforurensningen er redusert, spesielt over Nord-Italia, siden januar.

Den europeiske romfartsbyrået ESA har delt bilder fra satellitten Copernicus Sentinel-5P som overvåker luftforurensning i verden. Byrået viser en animasjon av bildene tatt fra 1. januar i år til 11. mars. Disse viser en nedgang i luftforurensning over Italia, spesielt i nitrogendioksid over Nord-Italia.

– Nedgangen i utslipp av nitrogendioksid over Po-dalen i Nord-Italia er spesielt tydelig. Selv om det kan være mindre variasjoner i dataene grunnet skyer og værendringer, er vi svært sikre på at nedgangen i utslipp som vi kan observere sammenfaller med nedstengningen i Italia som førte til mindre trafikk og industriaktivitet, sier direktøren for Earth Observation Programmes i ESA, Josef Aschbacher i en pressemelding.

Ifølge ham er nevnte satellitt det mest nøyaktige instrumentet som finnes nå til å måle ulike typer luftforurensning fra rommet.

Nitrogendioksid er ifølge Store norske leksikon svært giftig og er en av komponentene i bileksos. Også industrien står for utslipp.

Washington Post har snakket med eksperter som sier at nedgangen i Italia mest sannsynlig kommer av nedgang i bilbruk.

– Jeg antar at dette hovedsakelig kommer av dieselbiler som ikke er på veiene lenger, sier Emanuele Massetti ved Georgia Tech universitet som har studert Italias klimapolitikk.

– Jeg forventer at forurensningen vil reduseres ytterligere ettersom konsentrasjonen i atmosfæren enten oppløses eller blir absorbert. Om noen dager vil de ha den reneste luften noensinne i Nord-Italia, legger han til.

KINA: Bildene fra NASA viser konsentrasjonen av nitrogendioksid over Kina mellom 1. januar og 25. februar 2010. Foto: NASA

Samme utvikling ble observert over Kina i slutten av februar. Der viste NASA-bilder en dramatisk reduksjon i luftforurensningen fra januar til februar, og også da en sammenlignet de første månedene i 2019 med samme periode i 2020. Forskerne ved NASA sa nedgangen først var synlig nær utbruddet i Wuhan, men deretter spredte seg til hele landet.

Publisert: 17.03.20 kl. 10:11

