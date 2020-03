GA SIN STØTTE: Beto O’Rourke har gitt sin støtte til Joe Biden i Demokratenes nominasjonsvalg. Foto: Richard W. Rodriguez / AP

Topp-demokrater samlet seg om Biden

Først Amy Klobuchar, så Pete Buttigieg – og til slutt Beto O’Rourke. Tre tidligere presidentkandidater som alle har gitt sin støtte til Joe Biden før den svært avgjørende «supertirsdagen»

– Det er en ære å være her med tidligere visepresident. Da jeg stilte som presidentkandidat var hele ideen å samle landet og å slå Donald Trump. Det var hele tiden et mål som var mye større enn at jeg skulle bli president. Det er derfor jeg nå gir min fulle støtte til Joe Biden, sa Pete Buttigieg under Bidens valgkampmøte i Dallas natt til tirsdag.

Buttigieg åpnet valgkampen med et brak, og vant i Iowa, men trakk seg som presidentkandidat søndag.

Stående på scenen sammen med Biden fikk han to klapp på skulderen og en klem.

– Jeg tror ikke jeg har gjort dette før, men Buttigieg minner meg om sønnen min, Beau. Jeg vet at det kanskje ikke betyr så mye for de fleste, men for meg er det det største komplimenten jeg kan gi til en mann eller en kvinne, sa Biden under et valgkamparrangement i Dallas mandag, skriver CNN ifølge NTB.

Beau Biden døde av hjernekreft bare 46 år gammel.

Bare minutter tidligere hadde Amy Klobuchar, som kun timer tidligere trakk sitt kandidatur som Demokratenes presidentkandidat, gitt sin støtte til tidligere visepresident Biden.

– Joe Biden har viet livet sitt for å kjempe for folket, sier Klobuchar, og legger til:

– Ikke bare for de rike og mektige, men for mødre, bønder, drømmere og veteraner. Han kan samle landet vårt.

TAKKET FOR SEG: Amy Klobuchar har takket for seg i presidentkampen og slått ring om Joe Biden. Foto: ERIC THAYER / Reuters

Overrasket

Både Klobuchar og Buttigieg hadde før Bidens storseier i primærvalget i South Carolina flere delegater enn den tidligere visepresidenten.

At Klobuchar og Buttigieg ga sin støtte til Biden var ventet, overraskelsen i Dallas var da Beto O’Rouke, som trakk seg som presidentkandidat i november, dukket opp og ga Biden sin støtte.

– Vi trenger noen som kan slå Donald Trump. Mannen i Det hvite hus i dag er en trussel til dette landet og demokratiet. Vi trenger noen som kan slå ham, og i Joe Biden har vi motsetningen av Trump, sa O’Rouke.

Supertirsdag

Støtten kunne ikke kommet på et bedre tidspunkt for Biden, og den er neppe tilfeldig.

Tirsdag har fått navnet «supertirsdag». Dette fordi demokrater og republikanere i 14 stater og ett amerikansk territorium velge hver sin presidentkandidat. Kandidatene vinner så delegater fra hver stat ut ifra andel stemmer og 1357 av 3979 delegater skal deles ut.

Etter en meget svak start tok Biden et kjempejafs innpå Bernie Sanders i South Carolina. Sanders har så langt sikret seg 60 delegater, mens Biden står med 53.

Riktignok er det naturlig at Pete Buttigieg og Amy Klobuchars drøyt 30 delegater nå velger å gå til Biden.

MINNER OM SØNNEN: Joe Biden mener Pete Buttigieg minner ham om sin egen sønn. Foto: SAUL LOEB / AFP

Fem igjen

Etter at Klobuchar og Buttigieg har trukket seg, er det nå fem kandidater igjen som kjemper om å bli Demokratenes presidentkandidat:

Favorittene Biden og Sanders, Elizabeth Warren, Tulsi Gabbard og Michael Bloomberg.

Sistnevnte kommer for alvor inn i valgkampen «supertirsdag».

Publisert: 03.03.20 kl. 07:15

