Video skal vise at gresk kystvakt skyter mot gummibåt med migranter

Tyrkia har publisert en video som angivelig viser skyting mot båtflyktninger på vei mot Hellas. Grekerne avviser at de har løsnet skudd – og har svart med en annen oppsiktsvekkende video.

Nå nettopp

En ny video sendt fra tyrkiske myndigheter og gjengitt i en rekke internasjonale medier har vakt oppsikt. Nyhetsbyrået AP beskriver videoen som «Turkish government handout».

Videobildene viser at det som ser ut til å være den greske kystvakten iherdig forsøker å stoppe en rib med det som skal være flyktninger og migranter som forsøker å nå det greske fastlandet.

Les også: Her kommer flyktningene inn i Europa gjennom hull i gjerdet

Videoen viser at kystvaktskipet, støttet av en litt mindre rib, avskjærer båten full av folk og kjører kommer tett opp til dem. Da den kommer for nær rekka, bruker en av mannskapene en båtshake for å dytte vekk den lille båten. Videoen, som finnes i forskjellig redigerte versjoner, viser også mannskap bevæpnet med skytevåpen, og skudd som slår ned i vannet rundt den angivelige båten med migranter eller flyktninger.

Les også: UDI: Norge er ikke klar for ny asylsøkerbølge

TYRKISK SIDE: Migranter med eiendelene sine og tyrkiske politifolk på en grenseovergang i Edirne-regionen i Tyrkia. Foto: Darko Bandic / AP

Hellas har ikke kommentert videoen konkret, men regjeringstalsmannen Stelios Petsas skrev sent mandag på Twitter at «ingen skudd er løsnet av greske grensepatruljer mot folk som ulovlig forsøker å ta seg inn i Hellas».

Som i går da han avviste at en person var skutt og drept merker han tweeten med hashtaggen #fakenews og #fakeTurkishPropaganda.

Hellas svarer med annen video

Samtidig som videoen har blitt spredd det siste døgnet, har greske myndigheter ifølge AP sendt ut en video som viser en båt på vei mot Lesvos som blir geleidet av et tyrkisk kystvaktskip mens det er i tyrkisk farvann.

Da det ankommer gresk farvann velter de båten med vilje for å igangsette en redningsaksjon. Den greske kystvakten sier de reddet de ombord, men en gutt på rundt seks år omkom.

Hellas-ekspert og rådgiver for Høyre, Alexander Zlatanos Ibsen, sier videoen Tyrkia har sendt ut ikke er særlig omtalt i Hellas.

– Men det er selvsagt ingen interesse fra gresk side for at man får et internasjonalt inntrykk av at Hellas ikke sikrer grunnleggende menneskerettigheter for mennesker som ankommer sjøveien, selv om de gjør det ulovlig.

BLE STOPPET: Greske politifolk sjekker migranter på en en grensestasjon i Evros-regionen på grensen mellom Tyrkia og Hellas. Foto: Giannis Papanikos / AP

– Ingen ønsker å bli sett på som et land som setter liv i fare, Hellas liker å se på seg selv som et land som ivaretar menneskers trygghet. Og det har i hovedsak vært tendensen de siste årene. Det pågår en informasjonskamp, ikke bare fra myndighetene, men med alle mulige tenkelige aktører. Sett med greske øyne inngår dette her.

Han sier den største oppmerksomheten i Hellas dreier seg om grensen i nord – ikke båtsituasjonen.

– Hvordan er opinionen i Hellas, er det konsensus om streng kontroll og beskyttelse av grensene?

– Ting har skjedd veldig fort nå, men generelt er det en stor konsensus. Grekerne er stort sett samlet bak tanken om at må bevare landets integritet og grensene. Og generelt er de mer opptatt av situasjonen rundt grensen i nord, enn om båtflyktningene og det som skjer til havs, som verdenssamfunnet har rettet oppmerksomhet mot.

les også Frivillige på Lesvos skal ha blitt angrepet: – Det er et lovløst samfunn

Russland: Ikke aktuelt å stoppe kampen

Det var i forrige uke at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan besluttet å åpne grensene mot Europa for flyktninger og migranter. Med det søker han støtte fra EU og støtte til en offensiv i Idlib i Syria, der tyrkiskstøttede militser er i ferd med å tape kampen mot Russland og Assad-regimet.

Tirsdag sier Russlands utenriksminister Sergej Lavrov ifølge nyhetsbyrået Reuters at det ikke er aktuelt for Russland å «stoppe kampen mot terrorisme i syriske Idlib for for å løse Europas migrasjonskrise».

Lavrov hevder også at Tyrkia og flere vestlige land opererer med falske tall for flyktningstrømmen. Det russiske forsvarsdepartementet hevder det ikke er flere enn 35.000 mennesker som har krysset grensen fra Syria til Tyrkia så langt i år.

Det er planlagt et møte mellom Erdogan og Russlands president Vladimir Putin førstkommende torsdag.

Publisert: 03.03.20 kl. 14:09

Fra andre aviser