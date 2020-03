KARANTENE: Disse seks containerne brukes til corona-karante ved flyplassen Schiphol i Amsterdam. Foto: Sam Hagens, Hart van Nederland

Nederland: Har opprettet corona-containere for karantene

Nederlandske myndigheter har satt opp seks karantene-containere for utenlandske personer med mistanke om corona-smitte.

Hittil har kun én person oppholdt seg i en av containerne, ifølge den nederlandske nyhetskanalen NOS.

Mannen skal kun ha mellomlandet i Nederland – og ble satt rett i karantene fra flyplassen Schiphol.

Mannen kom fra et av utbruddsområdene i Nord-Italia og tilbød seg å bli testet for coronaviruset, til tross for at han knapt skal ha hatt symptomer, fordi han hadde vært i kontakt med en smittet.

– Det går bra med ham etter omstendighetene, sier en talsperson for regionale helsemyndigheter til Algemeen Dagblad.

– Han føler seg bra og forstår hva som skjer. Kommunikasjonen har fungert godt. Da han ankom Nederland, forsto han at han kunne ha tilknytning til personer som kan ha blitt smittet. Han meldte seg selv, sier talspersonen.

Skal ha testet positivt

Til De Telegraaf sier Saskia van Egmond i den kommunale helsetjenesten at selv om mannen ikke lenger har symptomer, kan han fortsatt være smittsom.

– Så lenge testen er positiv vil ha bli her, sier van Egmond til avisen, som skriver at den første prøven var positiv, men at man nå venter på en ny prøve.

Også Algemeen Dagblad skriver at mannen er smittet.

Van Egmond forteller at helsemyndighetene besøker mannen to til tre ganger daglig.

Ifølge Algemeen Dagblad skal personen ha vært i containeren siden mandag.

– Selvfølgelig blir personen ivaretatt, men ja, man er isolert der, sier talsperson for kommunen Petra Faber til avisen.

To senger, et bad, toalett og en peis

Området tilhører brannvesenet i Hoofddorp, like ved flyplassen Schiphol i Amsterdam. Ifølge De Telegraaf ble containerne plassert der for en uke siden. Det er plassert svarte og blå skjermer rundt, slik at de ikke er så synlige for forbipasserende. I tillegg er det to vakter som skal hindre nysgjerrige å ta seg inn på området.

– Normalt vil personer som kan være smittet bli satt i hjemmekarantene, men om de ikke har et hjem her, kan de havne i containerne. Det er en enhet med to senger, et bad, toalett og en liten peis, sier van Egmond.

En talsperson for Schiphol-flyplassen sier til avisen at deres rolle er å informere myndighetene, utover det er de ikke involvert.

Totalt er 38 personer bekreftet smittet i Nederland.

