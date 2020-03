MOSUL: I tre år terroriserte IS befolkningen i den irakiske byen. Norske soldater bidro til at IS ble beseiret. I dag opplever den norske styrken i Irak at IS på ny begår terror i Irak. Foto: AHMAD AL-RUBAYE / AFP

Sjefen for de norske styrkene i Irak: – IS har helt klart styrket sin posisjon

I 2017 bidro norske soldater til at terrorbevegelsen IS ble beseiret i Irak, og islamistenes drøm og kamp om et islamsk kalifat ble lagt i grus.

– Vi hjalp til å befri flere større byer i Irak, sier oberstløytnant Stein Grongstad, sjef for Norwegian Task Unit I Irak.

I dag ser den norske offiseren og de 70 norske soldatene som tilhører den internasjonale, amerikanskledede koalisjonen, annerledes på situasjonen:

De mener at IS er i ferd med å vokse seg sterke igjen.

BEKYMRET: Oberstløytnant Stein Grongstad ser med bekymring på at IS står bak en rekke terroranslag mot mål i Irak. – Vi må være oppmerksomme på det som skjer, sier Grongstad. Foto: Frederik Ringnes/Forsvaret

På telefonen fra Al-Asad flybase i Amberprovinsen, nordvest for den irakiske hovedstaden Bagdad, forteller oberstløytnant Grongstad til VG at IS igjen begynner å bli en farlig fiende.

For sivilbefolkningen og for myndighetene.

– Situasjonen i Syria påvirker situasjonen her i Irak. Syrere som flykter fra kamphandlingen i og rundt Idlib og fra andre steder i landet, strømmer over grensen til Irak. Også IS-krigere, som enten har vært fengslet eller har hatt opphold i Syria, finner også veien inn i Irak, sier sjefen for de norske styrkene i Irak.

Etter det VG får opplyst er den norske styrken i høyere beredskap i disse dager, etter at det onsdag kveld var et rakettangrep mot koalisjonsleiren Taji utenfor Bagdad. To amerikanere og en brite ble drept i angrepet.

– Jeg har 70 soldater under min kommando. Vår oppgave er først og fremst å gi råd og trene opp irakiske soldater og befal. Det vi kaller å understøtte den irakiske hæren. Vår styrke, Norwegian Task Unit, inngår i den amerikansk ledede militære koalisjonen. Den består i dag av flere tusen militært personell. Våre soldater i denne kontingenten kommer fra Telemark bataljon, sier den norske offiseren.

LÆREVILLIGE: – Det er respekt og forståelse mellom norske soldater og de irakiske kollegene være. De er veldig motiverte, sier oberstløytnant Stein Grongstad. Foto: Frederik Ringnes/Forsvaret

Frykten for hvilken innflytelse terrororganisasjonen IS kunne få, samt en anmodning fra Irak, lå bak vestlige lands beslutning om å danne en internasjonal militær styrke for å bekjempe IS-styrkene.

I 2014 tok det norske forsvaret og regjeringen avgjørelsen om å slutte seg til den internasjonale koalisjonen. I første omgang for å lære opp de kurdiske styrkene i Nord-Irak. Senere ble oppgaven å bidra til gjenreising av Irak, og profesjonalisere den irakisk hæren.

Men hovedoppgaven for de internasjonale styrkene var å sørge for at IS ikke fikk oppfylt drømmen om et islamsk kalifat i sentrale land i Midtøsten.

Terrorbevegelsen IS var da på dramatisk fremmarsj i Syria og Irak. Noe måtte gjøres. IS utgjorde en stor trussel mot byer og regioner i Nord-Irak og Syria. Område for område kom under IS-kontroll.

De svartkledde terroristene rullet inn i Iraks neste største by, Mosul, hvor 60 000 irakiske militære nærmest ble kjeppjaget ut av byen av rundt 1500 IS-terrorister. De var et sjokk for politikere og militære over hele den vestlige verden.

En halv million mennesker rømte Mosul i løpet av de seks dagene det tok for IS å ta kontroll over byen.

SAMARBEID: Erfarne soldater fra Telemark bataljon gjør de irakiske militære bedre i stand til å håndtere taktikk og Foto: Frederik Ringnes/Forsvaret

Økt vold

Etter at vestlige land anså IS som beseiret, fortsatte den internasjonale koalisjonen arbeide med å beskytte sivilbefolkningen, trene opp irakiske styrker og overvåke usikre situasjonen i de ulike regionene. Dette arbeidet er blitt vanskeligere de siste månedene.

Økt vold og mer intense krigshandlinger i Syria, i tillegg til at IS utgjør en større trussel, har ført til at sikkerhetssituasjonen i grenseområdene i Irak er blitt mer uoversiktlig og farlig.

– Det gjennomføres 60 IS-angrep i måneden i Irak, to pr. dag, sier sjefen for Norwegian Task Unit til VG.

En hovedoppgave for oberstløytnant Stein Grongstad, hans norske soldater og den internasjonale koalisjonen, er å sørge for at hele det irakiske statsapparatet og sikkerhetsstyrken, kan samordne innsatsen.

– Vi har lyktes i å bygge ned religiøse skillelinjer, som riktignok finnes i befolkningen, men i den irakiske hæren er det ikke lenger snakk om det. Soldatene er veldig motiverte og vi opplever at de liker å jobbe med nordmenn, sier han, og fortsetter:

– Det er respekt og forståelse oss imellom. Vi har tatt med oss erfaringene vi har gjort på Balkan og i Afghanistan.

Imidlertid ser sjefen for den norske militære styrken i Irak to forhold som kan føre til en svært uønsket utvikling i regionen.

Han har nevnt den dramatiske situasjonen i Syria, med krigshandlinger og en påfølgende flyktningstrøm over grensen til Irak. Han trekker også frem de dramatiske hendelsene tidligere i vinter:

– Det amerikanske attentatet på den iranske generalen Qasem Soleimani, det iranske angrepet på basen her, demonstrasjoner og ropet om at den vestlige koalisjonen må ut av Irak. Alt dette har skapt et handlingsrom for IS. De har helt klart styrket sin posisjon, sier Grongstad.

FØLGER MED: Norske soldater ser at sikkerhetssituasjonen i grenseområdene mellom Irak og Syria, utvikler seg i feil retning. Antallet IS-aksjoner øker merkbart, ifølge Norwegian Task Unit i Irak Foto: Frederik Ringnes/Forsvaret

IS bruker geriljataktikk

Han sier at han ser et annet IS enn det som territorielt ble beseiret for tre år siden.

– IS bærer i dag mer preg av å være en klassisk opprørsstyrke, organisert i jordbruksområder, og hvor de bruker en geriljalignende taktikk. Kidnapping og utpressing inngår i denne. Samtidig har IS fremdeles finansiell styrke. De kan betale for støtte og rekruttering.

Han mener det er for tidlig å trekke en parallell til Afghanistan, men beskriver det som et begynnende opprør og en fremvekst av terroraksjoner.

– Vi ser en økende bruk av veibomber. Dette er en utvikling vi må være veldig observante på, og derfor er det så viktig å bidra til å utdanne irakiske militære styrker, sier oberstløytnant Stein Grongstad til VG.

PATRULJE: 70 norske soldater inngår i den internasjonale koalisjonen i Irak. Opplæring, rådgiving og motivering av irakiske militære er elementer i det norske oppdraget. Foto: Frederik Ringnes/Forsvaret

