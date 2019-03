UT MOT TRUMP: Mark McKinnon har jobbet som politisk strateg for mange republikanske politikere. Han mener at Trump er desperat. Foto: Thomas Nilsson / VG

McCain-venn i VG-intervju: - Trump er blitt desperat

DENVER, COLORADO (VG) Den kjente, politiske strategen Mark McKinnon mener Trumps ordbruk og handlinger den siste tiden skyldes presset fra den nå overleverte Mueller-rapporten.

Han jobbet for president George W. Bush og var i 15 år en nær venn av den avdøde senatoren John McCain .

– Trump er blitt desperat. Han føler presset fra alle etterforskningene. Alt han har sagt om John McCain i det siste, er bare et resultat av det, sier McKinnon til VG.

Han er ingen som helst i amerikansk politikk. McKinnon er blitt hyllet for sin politiske teft av både den demokratiske presidenten Barack Obama – og av den republikanske Arizona-senatoren John McCain, som var en nær venn.

Den siste uken har Donald Trump kommet med en rekke oppsiktsvekkende uttalelser om Vietnam-helten McCain, som døde av hjernekreft i august.

Trump – som var uønsket i begravelsen – gir seg ikke.

I et intervju som skal sendes på Fox News fredag morgen amerikansk tid, sier Trump om McCain at «han er forferdelig» fordi han stemte nei til å erstatte Obamacare.

– Hvor skal jeg begynne, egentlig, sukker Mark McKinnon.

– Det faktum at Trump går til angrep på en patriot og en krigshelt som satt i fangenskap i seks år i Vietnam, er ikke bare det motsatte av presidentaktig, men umenneskelig. Trump ser ut som han er sykelig besatt av McCain – noe han også er. At han også klager over at han ikke ble takket for begravelsen hans, noe som han ikke hadde noe med, er så spesielt at jeg mener at han bør gå til psykolog. Dette er dypt patologisk.

JOBBET FOR MCCAIN: Mark McKinnon og John McCain under en pressekonferanse i Arizona i februar 2008. McKinnon sluttet som McCains rådgiver fordi han ikke ville jobbe mot Barack Obama i presidentvalgkampen. McCain aksepterte dette – og de forble gode venner. Foto: Charles Dharapak / AP

McKinnon tror «Trump er misunnelig på McCain fordi han fikk kreditt for å gjøre gode ting, noe som aldri vil skje med Trump, og det vet han».

McKinnon understreker at Trump har løyet om avdøde McCain en rekke ganger den siste uken. I intervjuet med Fox sier Trump at han bare svarer om McCain når journalister spør ham, noe som ikke er riktig.

Trumps første angrep mot McCain kom på Twitter lørdag morgen uten at det hadde vært noen spørsmål fra mediene i forkant.

McKinnon påpeker at Trump ikke tjenestegjorde i Vietnamkrigen.

– Dette er altså en mann som gjorde alt han kunne for å unngå å reise til Vietnam – og som fikk falske legeerklæringer på smerter i hælen. Denne mannen angriper en som ble tatt til fange og torturert i seks år, og som nektet å reise hjem uten sine medsoldater, sier en hoderystende McKinnon.

I 2015 sa Trump om McCain at han ikke var en krigshelt, fordi han ble tatt til fange.

McKinnon følger Trump tett. Han er sjef og medprogramleder for det ukentlige Showtime-dokumentarprogrammet «The Circus: Inside the Greatest Political Show on Earth».

Da VG intervjuet McKinnon rett før mellomvalget i november, sa han at Trump vinner presidentvalget enkelt i 2020.

Men McKinnon mener at Trump har mistet grepet. Han påpeker at han lyver enda mer enn i begynnelsen av presidentskapet – og at personangrepene blir verre for hver uke.

Sist helg tvitret Trump 49 ganger.

– Dette skyldes at han er under gransking. Han vet hva han har gjort, sier McKinnon.

– Nå er det ikke bare en etterforskning av en mulig sammensvergelse med Russland under valgkampen, men om skatteunndragelser og hvitvasking i Trumps forretninger, sier McKinnon.

JOBBET FOR BUSH: Mark McKinnon jobbet for George W. Bush. Her et bilde fra New York i 2004. Foto: J. SCOTT APPLEWHITE / ASSOCIATED PRESS

Han kjenner mange profilerte ledere i det republikanske partiet. Der ser Trump ut til å ha enorm støtte. Men McKinnon mener dette kan snu svært fort.

– Det er ingen republikanere som egentlig støtter Trump. De står ved hans side fordi de er redd for ham og hans politiske makt. Jeg tror de vil flykte fra ham idet øyeblikket det kommer en signifikant juridisk avsløring eller det blir bevist kriminelle handlinger. Jeg tror de fleste amerikanere vil ha en president med en viss karakter eller moral integritet.

