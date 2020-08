BYTTER: Joann DiGiulio vil at barna skal få bedre Cooper og Catherina skal få bedre nettundervisning. Foto: Thomas Nilsson / VG

Skoleåpning i USA skaper stor debatt: Tobarnsmoren Joann bytter skole for barna

VERNON (VG) Foreldre er reddere nå enn etter 9/11, mener tobarnsmoren. Hun har nå byttet skole for barna Cooper (17) og Catherina (13).

I USA har skolene vært stengt under coronapandemien, som har kostet 180.000 amerikanere livet. Men nå må mange foreldre ta et valg om de vil fortsette å holde barna hjemme, eller sende dem tilbake på skolebenken.

I den lille byen Vernon i New Jersey, bare noen få minutter bilkjøring fra grensen til delstaten New York, forbereder tobarnsmoren og musikklæreren Joann DiGiulio, sønnen Cooper (17) og datteren Catherina (13) seg på nok et halvår med hjemmeskole.

– I vårt skoledistrikt fikk vi valget om å sende barna tilbake på skolen, eller velge en heldigital skolehverdag. Vi valgte å bytte skole for begge to – hvor den digitale opplæringen er bedre, sier hun.

Det foregår nå en opphetet debatt i USA om hvorvidt foreldre skal sende barna sine tilbake til klasserommet.

Når delstaten New York – med sine mer enn 700 skoledistrikt – åpner i september får mange av foreldrene mulighet til å velge mellom en heldigital skolehverdag eller en hybrid hvor enkelte dager foregår i klasserommene.

I andre delstater i USA har skoler og universiteter allerede åpnet for vanlig klasseromsundervisning, hvor resultatet har vært at enkelte elever og lærere har måttet settes i karantene som følge av positive coronatester.

Ifølge CNN har det vært en 90 prosent økning av coronatilfeller de siste fire ukene blant barn og unge.

SKAL IKKE TILBAKE: I dette huset har Joann DiGiulio undervist musikk siden mars. Barna Cooper og Catherina fortsetter skolehverdagen hjemmefra når skolen åpner i september. Foto: Thomas Nilsson / VG

President Donald Trump har ved flere anledninger ytret ønske om at skolene skal åpne for vanlig undervisning.

Også New York-guvernør Andrew Cuomo er positiv til skoleåpning fordi tallene har vært så lave i storbyen, men han innrømmer at avgjørelsen kan få konsekvenser.

– La oss være ærlige, dette er et risikabelt prosjekt. Vi har sett skoler og universiteter åpne – og komme i trøbbel på en uke, sa han til The New York Post i forrige uke.

VANSKELIG MATTE: Cooper forteller at det mest utfordrende faget å lære seg over nett er matematikk. Foto: Thomas Nilsson / VG

Nettundervisning

Tobarnsmoren Joann, som tilhører et skoledistrikt i New Jersey, priser seg lykkelig for at familien er i en posisjon hvor de slipper å sende barna tilbake – og at de til og med kan gjøre grep som gjør at barna får bedre tilpasset opplæring.

Barna skal nå starte på New York-skolen, hvor moren underviser. Denne skolen er heldigital.

– Hvor lenge dette vil vare vet ingen, men nå er vi i hvert fall trygge på at de får den undervisningen de har behov for, og at de ikke trenger å omgås andre og bli smittet.

Sønnen på 17 år har astma, så det å vende tilbake til vanlig undervisning var uaktuelt.

– Jeg har vært litt redd for å bli syk. Så det er fint at jeg får fortsette med nettundervisning, sier Cooper.

– For dårlig forberedt

Nekia Wise har jobbet i skoleverket i New York i over 20 år, nå er hun assisterende rektor på Beekman Hill internationale barneskole.

Om under to uker åpner hun dørene for elever. Hun mener mange av New York-skolene er for dårlig forberedt.

– Det er for eksempel anbefalt at undervisningen skal skje ute. Men mange av skolene i New York City ligger i farlige områder hvor kriminaliteten øker hver eneste dag.

– Da flyene styrtet inn i tvillingtårnene i 2001 var foreldre redde for å sende barna sine tilbake på skolen dagen etter – nå er de enda mer redde, forteller hun.

Tydelig klasseskille

Hun mener skoleåpningen viser det tydelige klasseskillet i byen – og at det svarte miljøet kommer uheldig ut.

– I deler av Brooklyn, hvor jeg vokste opp, bor flere store familier samlet. Kanskje også tanter og besteforeldre bor sammen med familien. Her er moren nødt til å gå på jobb for å forsørge familien, selv om hun er redd for å sende barna tilbake.

Hun forteller også at lærernes fagforeninger forbereder seg på streik.

– Vi har lærere med underliggende sykdommer som blir tvunget tilbake på jobb.

– Denne prosessen har vært en farse – og jeg frykter at New York kommer til å se langsiktige konsekvenser av dette.

TILBAKE PÅ SKOLEBENKEN: Allison og Paul og Mariorana sender barna Thomas (11) og Maggie (9) tilbake på skolen. Foto: Thomas Nilsson / VG

Savner vennene

Bare noen kilometer unna familien DiGiulio i delstaten New York, møter vi familien Mariorana: Mamma Allison, faren Paul og barna Thomas (11) og Maggie (9).

De har valgt å sende barna tilbake på skolebenken, men skolehverdagen vil likevel bli langt ifra normal.

– De blir nødt til å ha på munnbind under hele skoledagen. Lærerne har lagt inn munnbind-pauser, men jeg er litt usikker på hvordan dette vil foregå i praksis. Klassene er også kraftig redusert, og når de går inn på skolen vil de gå gjennom en maskin som måler temperaturen deres, sier Allison.

PRIVILEGERT: Allison forteller at hun som mor synes det er viktig at familier får muligheten til å velge hva som er riktig for hver enkelt familie. Foto: Thomas Nilsson / VG

Allison forteller at familien føler seg privilegerte som har muligheten til å velge det som passer deres familie best.

– Jeg gleder meg til å se vennene mine igjen, jeg har savnet dem veldig, sier 11 år gamle Thomas.

– Jeg håper dette kommer til å gå bra. Hvis vi ser at det blir problemer, kommer vi til å ta barna ut igjen. Det har vi midler til, men det er veldig mange i dette landet som ikke har muligheten til nettopp det, sier Allison.

Publisert: 31.08.20 kl. 10:46

