ANNERLEDES LANDSMØTE: Michelle Obama holdt, i likhet med de fleste andre, sin tale via videolink under demokratenes landsmøte natt til tirsdag. Foto: Democratic National Convention Foto: Democratic National Convention

Michelle Obama om Donald Trump: – Han har åpenbart tatt seg vann over hodet

USAs tidligere førstedame Michelle Obama gikk direkte til angrep på president Donald Trump under demokratenes landsmøte natt til tirsdag.

Oppdatert nå nettopp

– La meg være så ærlig og klar som jeg kan: Donald Trump er feil president for vårt land, sier den tidligere førstedamen på videolink under demokratenes landsmøte natt til tirsdag.

– Han har hatt mer enn nok tid for å vise at han kan gjøre jobben, men han har åpenbart tatt seg vann over hodet. Han kan ikke møte dette øyeblikket, han kan helt enkelt ikke være den vi trenger at han skal være for oss.

Michelle Obama var hovedtaleren under dag én av demokratenes landsmøte natt til tirsdag, som hun snakket på for fjerde gang i karrieren. På forhånd sa den tidligere førstedamens rådgiver til CNN at Obama ikke kom til å holde noe tilbake i sin kritikk av den sittende presidenten.

Republikanere på demokratenes landsmøte: – Det står mer på spill enn noen gang

Den tidligere førstedamen er fortsatt en av USAs mest populære politiske figurer, skriver New York Times.

I sin tale til velgerne, spilte Obama flere ganger på sine erfaringer fra de åtte årene i Det hvite hus, og la vekt på at tilstanden USA nå er i, er svært annerledes enn tilstanden det var i da hun og Obama forlot Det hvite hus.

– Du kan ikke fake deg gjennom denne jobben. Å være president endrer ikke hvem du er, det avslører hvem du er, sa hun, og la til at et presidentvalg også viser hvem folket .

– Jeg er en av en håndfull nålevende personer som har sett hva det innebærer å være president, og la meg fortelle dere: Jobben er tøff, den krever klar dømmekraft, mestring av komplekse temaer, et moralsk kompass og en evne til å lytte, sa hun videre, og gikk til angrep på det hun mener er mangel på empati i Det hvite hus.

– Hver gang vi ser til Det hvite hus for lederskap eller trøst, får vi i stedet kaos, splittelse og en total mangel på empati, sa Obama.

– Empati. Evnen til å gå i noen andres sko. Anerkjennelsen av at andres opplevelser har verdi. De fleste av oss utøver dette uten å tenke over det, sier Obama og fortsetter:

– Det er ikke et vanskelig konsept å forstå, det er noe vi lærer barna våre.

Demokratenes landsmøte 2020 Avholdes 17. til 20. august fra Milwaukee, Wisconsin

Mesteparten av landsmøtet holdes digitalt, representantene fra Wisconsin blir de eneste på talerstolen

Joe Biden vil akseptere nominasjonen som Demokratenes presidentkandidat hjemme i Delaware førstkommende torsdag.

I tillegg vil mange prominente demokratiske politikere holde digitale taler, deriblant Barack og Michelle Obama, Bernie Sanders, Hillary og Bill Clinton og visepresidentkandidat Kamala Harris. Kilder: New York Times og Milwaukee Journal Sentinel Vis mer

Møtet varer i fire dager, med flere prominente talere hver dag, før Joe Biden er ventet å akseptere nominasjonen som partiets presidentkandidat hjemme i Delaware torsdag.

USAs tidligere førstedame kjenner den tidligere visepresidenten Joe Biden godt etter åtte års samarbeid i Det hvite hus.

– Jeg kjenner Joe. Han vet hva som skal til for å redde en økonomi, slå tilbake en pandemi og lede landet vårt. Og han lytter. Han vil fortelle sannheten, sier hun blant annet.

Publisert: 18.08.20 kl. 05:10 Oppdatert: 18.08.20 kl. 05:22

Fra andre aviser