PÅ JOBB: Franskmenn, som disse ved en fabrikk i Florac, må bruke maske også på jobb fra og med tirsdag. Foto: PASCAL GUYOT / AFP

Nå må franskmenn bruke munnbind på jobb

Påbudet om munnbind utvides til å gjelde franske arbeidsplasser.

Nå nettopp

– Epidemien vinner terreng, og nå er det på tide å gripe inn, sa statsminister Jean Castex, da munnbindpåbudet i Paris før helgen ble utvidet til å gjelde alle offentlige steder.

De som skal bevege seg rundt i hovedstadsområdet i Frankrike, må ha på seg munnbindet hele tiden nå. Fra tirsdag av, vil det også gjelde arbeidsplasser, og det over hele landet.

For når franskmenn denne uken kommer tilbake på jobb etter ferien, må de også gå med denne typen smittevernutstyr på inne på arbeidsplassen. Påbudet gjelder fra tirsdag 1. september.

BARN OGSÅ: Alle elever i Frankrike fra 11 år og oppover må bruke maske på skolen. Foto: Scanpix

Strengere enn WHO

Anbefalingen om bruk av munnbind på jobben ble gitt allerede i midten av august, men det er først nå, når den franske fellesferien er over, at tiltaket innføres.

Påbudet er i utgangspunktet tenkt å gjelde alle lukkede og kollektive arbeidsområder, skriver FranceInfo.

Munnbind er til og med påbudt for skoleelever, og gjelder da barn og ungdommer fra 11 år og oppover. Det er enda strengere enn anbefalingen fra Verdens helseorganisasjon (WHO), som sier at barn over 12 år rådes til å bruke munnbind på lik linje med voksne.

– Det er veldig viktig å bruke munnbindet systematisk i en bedrift, for å beskytte deg selv, for å beskytte kollegene dine, og for å beskytte dem som står deg nær, sier arbeidsminister Elisabeth Borne til Le Monde.

ALLTID PÅ: Arbeidsminister Elisabeth Borne bruker maske på jobb, og det må resten av franskmenn også. Foto: Scanpix

Dramatisk utvikling

Utviklingen i smittesituasjonen i Frankrike har vært dyster de siste ukene.

I helgen så man en eksponentiell økning i nye tilfeller av coronasmitte løpet av et døgn. Lørdag ble 7.446 nye tilfeller registrert, en klar økning fra de to foregående dagene, da det ble registrert henholdsvis 6.111 og 5.472 smittetilfeller på et døgn.

Frankrike er med det nummer elleve på listen over land med flest coronarelaterte dødsfall per 100.000 innbyggere i verden.

Fritak for operasangere

Det finnes noen yrkesgrupper som kanskje kan bli unntatt fra regelen i det store og det hele, fordi de ifølge arbeidsminister Borne «av natur neppe er kompatibel med å bruke munnbind».

Hun nevner verksteder der «du fysisk må anstrenge deg» som et mulig unntak, dersom stedet er godt ventilert og kolleger ikke er i nærheten.

Ministeren minner også om at det allerede er gjort en bestemmelse om at Frankrikes operasangere skal slippe å gjøre jobben sin med beskyttelse foran munnen, skriver Le Monde.

ALLTID: Er du helt alene på kontoret ditt, trenger du ikke å ta på deg en maske, ellers skal den være på, sier arbeidsminister Elisabeth Borne. Foto: Scanpix

«Rødt» også i andre franske byer

Det totale munnbindpåbudet for offentlige steder gjelder først og fremst stor-Paris, men også andre tett befolkede regioner i landet har en «rød» smittesituasjon nå, og har innført påbud om munnbind for nesten like mange situasjoner og steder som hovedstaden har.

Blant annet skal man i området rundt Nice alltid bære munnbind, og det samme gjelder i regionen Alpes-Maritimes, og i regionene der henholdsvis Marseille og Strasbourg ligger.

«Offentlig rom» i den utvidede definisjonen som Paris innførte fra og med fredag, betyr alt av offentlige samlingsplasser, tog- og busstasjoner, flyplasser, møterom, utstillinger, teater, museer og kino, restauranter, kafeer og barer, hoteller og gjestgiveri, spillehaller, bibliotek, religiøse rom, kjøpesenter, banker og sportshaller, men også arrangementer under åpen himmel, skriver franske helsemyndigheter på sine nettsider.

Publisert: 31.08.20 kl. 13:18

