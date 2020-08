VALGKAMP: Donald Trump snakker til velgere på flyplassen i Londonderry i New Hampshire fredag – dagen etter han formelt tok imot nominasjonen som republikanernes presidentkandidat. Foto: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ordkrig etter dødelig Portland-skyting: – Støtt oss, eller hold deg unna

USAs president Donald Trump raser mot volden i flere amerikanske byer. Portlands borgermester Ted Wheeler ber ham om å holde seg unna byen etter den dødelige skytingen lørdag.

– Jeg ville satt pris på om presidenten vil støtte oss, eller komme seg til helvete unna, sier han under en pressekonferanse søndag kveld.

Borgermesteren legger til at han mener presidentens retorikk oppmuntrer til splittelse og øker volden i Portland, skriver nyhetsbyrået Reuters.

– Lurer du virkelig på, Mr. president, hvorfor dette er første gang på flere tiår at USA ser vold i denne skalaen? Det er du som har skapt hatet og splittelsen, sa han til Trump tidligere søndag.

USAs president hadde da rettet flere angrep mot den demokratiske borgermesteren på Twitter, etter at en mann lørdag ble skutt og drept under en kveld med flere sammenstøt mellom Black Lives Matter-demonstranter og en gruppe Trump-tilhengere som samlet kjørte inn i byen.

«Fantastiske patrioter»

Omstendighetene rundt skytingen er foreløpig svært uklare, og politiet jovver fortsatt med å finne ut av om den hadde direkte sammenheng med protestene. Den drepte mannen skal ha vært tilhenger av den høyreradikale gruppen Patriot Prayer, skriver nyhetsbyrået AP.

Trump har delt en video av gruppen støttespillere som kjører inn i Portland på Twitter, med teksten «fantastiske patrioter!».

Han har også delt et innlegg der det hevdes at den drepte manen ble myrdet av Antifa, som er en paraplybetegnelse på ulike væpnede venstreradikale grupper.

STØTTE TIL PRESIDENTEN: Trump-supportere kjørte inn i Portland i Oregon lørdag. Foto: Mark Graves / The Oregonian

Trump skriver at Wheeler, som også tidligere har vært i flere ordkriger med presidenten, aldri vil klare å få slutt på volden uten de føderale myndighetenes hjelp, og at han er en «idiot».

– Den eneste måten du kan stoppe volden i de demokratisk-styrte byene med mye kriminalitet, er gjennom å vise styrke! skriver han videre.

I en melding publisert tidligere på dagen, skriver han «LOV OG ORDEN!».

President Trump har lenge vært klar på at han mener opptøyene og demonstrasjonene i USAs gater kun kan roes ned dersom myndighetene setter alle kluter til.

I sin nominasjonstale under Republikanernes landsmøte natt til fredag, la han vekt på at volden stort sett skjer i byer som er styrt av demokratene, og at et USA under motkandidat Joe Biden vil bety mer av dette.

Før presidentvalget 3. november er demokratenes beskjed den stikk motsatte: Volden i landet skjer mens Trump er president, påpeker de.

– Det er en presidents jobb å senke temperaturen. Vi er alle mindre trygge fordi Donald Trump ikke kan gjøre jobben til en amerikansk president, sier deres presidentkandidat Joe Biden i en uttalelse.

USAs sikkerhetsminister Chad Wolf avviser i et intervju med CBS at Trumps Twitter-meldinger bidrar til å hisse opp stemningen i landet.

– Absolutt ikke. Myndighetene gjør ikke jobben sin med å beskytte innbyggerne. I Portland har vi sett tre måneder, tre måneder med privatpersoner som får sette fyr på offentlige bygninger med få eller ingen konsekvenser, sier han.

Også Wisconsin-senatoren Ron Johnson, som er republikaner, støtter Trump.

– Når du oppmuntrer til forakt for politiet, oppmuntrer du kriminelle. Når du gjør lite eller ingenting for å stoppe opptøyer, oppmuntrer du til anarki. Når du oppmuntrer kriminelle og anarki, går liv tapt, sier han til CNN.

Ber Trump avlyse planlagt Kenosha-besøk

Også i Wisconsin-byen Kenosha er Trump i klinsj med lokale myndigheter.

Byen er den siste i rekken av amerikanske byer preget av demonstrasjoner mot politivold og raseulikhet, etter at 29 år gamle Jacob Blake ble skutt syv ganger i ryggen av politiet søndag for en uke siden. Blake overlevde, men er ifølge familien lam fra livet og ned.

Også i Kenosha har protestene tatt en dødelig vending.

En 17-åring er drapssiktet etter at to personer ble skutt og drept under demonstrasjonene tirsdag. Han skal ha bevæpnet seg og reist fra nabostaten med mål om å «beskytte byen» fra demonstrantene.

Trump har planer om å besøke Kenosha tirsdag, melder Det hvite hus. Her vil han møte lokale politifolk og å vurdere skadene på forretninger som er blitt satt fyr på og plyndret. Det er foreløpig uklart om han skal møte familien til sårede Jacob Blake.

Faren til Jacob Blake til VG: – Det er min plikt å være her

Wisconsins demokratiske guvernør Tony Evers er tydelig på at han ikke ønsker noe besøk fra Det hvite hus, og ber i et brev presidenten om å avlyse planene.

– Jeg er bekymret for at ditt nærvær bare vil forsinke arbeidet vårt for å komme oss over splittelsen og komme oss videre sammen, skriver han i brevet, gjengitt av CNBC.

Det hvite hus har foreløpig ikke kommentert brevet fra Evers.

Det planlagte besøket vekker også reaksjoner hos kongressrepresentanten Karen Bass fra California. Hun er leder for gruppen Congressional Black Caucus, der de fleste av kongressens afrikansk-amerikanske medlemmer er organisert.

– Jeg mener besøket kun har ett formål, og det er å hisse opp stemningen og å gjøre ting verre, sier den demokratiske kongressrepresentanten Karen Bass fra California til CNN.

Publisert: 31.08.20 kl. 01:59 Oppdatert: 31.08.20 kl. 05:45

