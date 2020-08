SKREV BREV TIL KONGRESSEN: Forsvarssjef Mark Milley Foto: Andrew Harnik / AP

USAs forsvarssjef: – Militæret vil ikke ha noen rolle i valget

Den øverste generalen i USA utelukker nå at militæret kommer til å spille en rolle i det amerikanske valget i november.

General og forsvarssjef i USA, Mark Milley, skriver i et brev sendt til Kongressen at militæret heller ikke kommer til å hjelpe med å avgjøre en eventuell konflikt om valgresultat blir bestridt, skriver CNN fredag.

I brevet skriver han videre at det er grunnloven og lovene i USA og delstatene som er grunnlaget for prosedyrene rundt valg, hvordan valg blir gjennomført, og for å løse konflikter om utfall av valg.

– Jeg ser ikke det amerikanske militæret som en del av denne prosessen, skriver han i brevet som svar på et spørsmål fra to kongressmedlemmer til demokratene.

Milley påpeker at om det skulle bli konflikt ved et aspekt ved valg, «er amerikanske domstoler og Den amerikanske kongressen ifølge loven pålagt å løse konflikten, ikke det amerikanske militæret».

Biden åpen for militærbruk

Presidentkandidaten til demokratene, Joe Biden, sa i juni til CNN at han var «helt overbevist om» at militæret ville eskortere president Donald Trump fra Det hvite hus om han taper valget, men nekter å godkjenne resultatet.

Flere har den siste tiden spekulert i hva som skjer om Trump skulle tape valget. Presidenten har flere ganger nektet offentlig å si om han kommer til å erkjenne et eventuelt valgnederlag.

– Jeg må se, hør, jeg må se. Jeg kommer ikke bare til å si ja, jeg kommer ikke bare til å si nei. Det gjorde jeg ikke sist heller», sa Trump i juli på spørsmål om han kom til å godkjenne valgresultatet.

Frykten for at Trump kommer til å nekte å forlate Det hvite hus om han taper valget, gjorde at også to kjente tidligere militæroffiserer mente at militæret måtte gripe inn om det faktisk skjedde. De fikk imidlertid motstand fra Pentagon og flere eksperter på forholdet mellom det sivile og militære, skriver kanalen.

Vil heller ikke hjelpe Trump

Forsvarssjef Milley er ifølge nyhetsbyrået AP kjent for sin ekspertise i militær- og grunnlovshistorie i USA. I brevet skal han ha forankret mange av svarene i grunnloven, skriver nyhetsbyrået.

På spørsmål om Milley ville nekte en ordre fra presidenten hvis presidenten forsøkte å bruke militærmakt for politisk vinning i stedet for nasjonal sikkerhet, svarer han:

– Jeg vil ikke følge en ulovlig ordre.

Mikie Sherrill var en av de to demokratene som stilte Milley spørsmålene. Hun sier at spørsmålet gjenspeiler bekymringene fra hennes velgere og andre rundt om i landet «når vi ser en president som nekter å si om han vil akseptere et valgnederlag, når vi ser presidenten i USA stille spørsmål ved demokratiet vårt og evnen vår til å gjennomføre frie og rettferdige valg».

Trump har selv bidratt til å skape spekulasjoner om militæret vil bli dratt inn i valget, skriver AP videre.

Under George Floyd- og Black Lives Matter-protestene truet Trump med tvungen militærhjelp gjennom loven «Insurrection Act». Loven gir presidenten fullmakt til å plassere ut militære tropper i USA for å slå ned på lovløshet, oppstand og opprør ved behov.

Forsvarsminister Mark Esper var mot å ta i bruk loven. Det likte ikke Trump, og ifølge AP skal det nesten ha kostet Esper jobben.

Det amerikanske valget skal bli gjennomført 3. november.

