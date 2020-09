KRITISK TIL RUSSLAND: Generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg, kom under et arrangement fredag morgen med hard kritikk mot Russland. Foto: OMER MESSINGER / POOL / GETTY IMAGES POOL

NATO-sjefen: Russland står bak attentater

NATO-sjef Jens Stoltenberg har innkalt medlemslandene til rådsmøte fredag formiddag for å komme med en skarp reaksjon mot Russland.

For mindre enn 10 minutter siden

Bakgrunnen er bevisene for at den Putin-kritiske politikeren Aleksej Navalnij ble forgiftet med nervegiften Novichok, som Tyskland presenterte tidligere denne uken.

– Vi har et vanskelig forhold til Russland, erkjente Stoltenberg på et frokostmøte med tankesmien Civita fredag morgen, der han deltok digitalt fra Brussel.

– Russland er ansvarlig for attentater mot opposisjonelle og personer de ikke er enige med, la han til.

Onsdag krevde han svar fra Russland og fordømte giftattentatet mot den russiske regimekritikeren på Twitter.

Den tyske forbundskansleren Angela Merkel kom med en uvanlig kraftig reaksjon mot Russland etter at prøver fra Aleksej Navalnyj viste det Tyskland mener er entydige bevis for en kjemisk nervegift fra Novitsjok-gruppen.

Navalnyj ble akutt syk på et fly fra Sibir for to uker siden. Han ble senere hentet med ambulansefly og er nå på et sykehus i Berlin, hvor han holdes i kunstig koma.

Russeren er en skarp kritiker av president Putin og regnes som en av Russlands mest ledende opposisjonelle.

les også Norge og NATO fordømmer angrepet: Navalnyj ble forgiftet

I KOMA: Aleksej Navalnyj, fotografert i 2019, ligger på et sykehus i Berlin. Ifølge tyske myndigheter ble han utsatt for forgiftning med en militær nervegift. Foto: Pavel Golovkin / AP

les også Russisk opposisjonsleder kjemper for livet – medarbeider hevder han ble forgiftet

– Norge fordømmer angrepet på det sterkeste, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til VG.

De største usikkerhetene

I sin lengste tale på norsk på lang tid, listet generalsekretær i NATO Jens Stoltenberg opp de tre største usikkerhetene Vesten møter.

– NATO er svaret på vår grunnleggende utfordring, nemlig at vi står sammen om trusler, sier NATO-sjefen under sin innledning.

– Jeg vil ikke liste opp kriser. Det vi trenger er en handlingsregel for kriser, og i NATO er det én for alle, alle for én. Men jeg kan si noe om hvilke usikkerheter vi møter:

– Det vi tror er usikkerhetene er et selvhevdende Russland, som bruker mer på våpen og utøver an aggressiv politikk; det er faren for cyberkrig; og det er et ekspansivt Kina.

– I forhold til Russland mener jeg vi må vise styrke og fasthet i forholdet til Russland, men samtidig søke samarbeid og dialog i stedet for konflikt.

Faren for atomvåpen

Stoltenberg ble konfrontert med at Russland slipper unna når landet står bak inngripen mot vestlige land, noe han avviste.

– Russland rammes av sanksjoner, primært etter Ukraina, og det påvirker regimet.

Stoltenberg advarte også mot at det var en særlig farlig utvikling i forholdet til Russland, nemlig at nedrustningsavtaler mellom NATO og Russland kollapser grunnet russisk opprustning.

–Muligheten for bruk av atomvåpen øker, og det er ekstremt farlig.

Stoltenberg tok også opp den spente situasjonen i Hviterussland, der han kalte demonstrantene for «imponerende og modige». Stoltenberg kritiserte at regimet i Hviterussland bruker NATO som trusselbilde.

– De bruker NATO som påskudd. Hvedre stor oppbygging ved grensen. Det er feil. De hevder at NATO vil blande seg inn i Hviterusslands interne forhold. Det er feil.

– Det NATO sier er at befolkningen må bestemme, uten innblanding fra hverken Russland eller Vesten.

Forholdet til Kina

Stoltenberg brukte også uvanlig mye tid på å diskutere Kina, et land han understreket at NATO ikke har en pågående konflikt med, men som NATO har bestemt at alliansen må forholde seg til i større grad.

– Jeg besøkte selv Kina i 1985, og var imponert over reformbevegelsen som løftet mange ut av fattigdom. Men regimet er blitt mer autoritært, mer undertrykkende. Det er et problem for befolkningen der og bryter med NATO sine prinsipper.

– De overvåker sin egen befolkning på en måte vestlige land aldri ville kunne gjøre, de undertrykker minoriteter og slår ned på demokratiforkjempere i Hongkong.

Kina får stadig større betydning for NATO, påpeker Stoltenberg, ved at det er blitt verdens største økonomi og styrker seg militært.

Minst én million settes i skrekkleirer: – Handel med Kina fremstår som viktigere enn menneskerettigheter

Saken oppdateres

GRESK SVAR: Den greske marinen satte i forrige uke i gang en militærøvelse som respons på tyrkisk gassleting i Middelhavet. Foto: Greek Defense Ministry

Tyrkia og Hellas

Stoltenberg ble spurt om forholdet mellom Tyrkia og Hellas, som er blitt veldig spent grunnet konflikt om rettigheter til mulige gassfunn.

– Den grunnleggende uenigheten går på kontinentalsokkel og uenighet om grenselinjer. Her spiller ikke NATO noen rolle, men støtter Tysklands forsøk på å forhandle.

BAKGRUNN: Erdogans gassjakt skaper farlig krise

Det Stoltenberg advarte mot er at så mange krigsskip, fra begge land, nå opererer i samme farvann, og faren det skaper for at et uhell skal skape en skarp situasjon mellom to NATO-land.

Publisert: 04.09.20 kl. 08:45