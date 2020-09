PASTOR: Todd Bell ved Calvary Baptist Church i Sanford i Maine sto for vielsen under bryllupet i Minnetocket. Nå er også medlemmer i hans egen forsamling bekreftet smittet med coronaviruset. Bildet er fra hans egen YouTube-kanal. Foto: YouTube

Utbrudd i Maine kobles til «Superspreder»-bryllup

Han sto for vielsen under et bryllup som granskes som kilden til et nytt smitteutbrudd i den amerikanske delstaten Maine. – Jeg vil at Guds folk skal nyte friheten, sier pastoren Todd Bell etterpå.

Et bryllup med 65 deltagere i Minnetocket i Maine 7. august har ført til at over halvparten av deltagerne – og hele 143 personer til sammen – nå er bekreftet smittet med coronaviruset.

Det er det største utbruddet i den lille delstaten i USA så langt, og en kvinne i 80-årene er død etter å ha blitt smittet av bryllupsgjester, skriver Boston Globe.

Ifølge Bangor Daily News brukte ingen av bryllupsgjestene munnbind, og det var ikke stor nok avstand mellom bordene. Antallet gjester oversteg også de 50 som er tillatt i delstaten.

En av bryllupsgjestene jobber ved fengselet York County Jail, hvor det så langt har blitt påvist smitte hos minst 46 innsatte og 19 ansatte. Ifølge myndighetene har de to utbruddene en sammenheng.

Bryllupsgjestene skal også ha spredt smitte til skoler og eldrehjem.

Slik har smittesituasjonen i USA utviklet seg siden pandemiens start:

Bryllupet er nå blitt kjent som et såkalt «superspreder»-arrangement, skriver Washington Post. Nirav Shah, som leder Center for Disease Control (CDC) i Maine, beskriver fenomenet slik:

– En serie med sammenhengende ringer som bygges ut, og som alle stammer fra dette ene arrangementet 7. august.

CDC, som er USAs svar på Folkehelseinstituttet, har ansvar for å kartlegge utbruddet.

– Mange i vår forsamling har blitt syke

Pastor Todd Bell ved Calvary Baptist Church i Sanford i Maine fløy til byen Minnetocket og viet ekteparet. Seks familier som tilhører forsamlingen hans gjestet også bryllupet.

Nå er det påvist smitte blant medlemmene i kirken hans hjemme i Sanford, og ved det lokale brannvesenet.

Bell har fortsatt å holde gudstjenester siden han kom tilbake fra bryllupet i Minnetocket, og så langt har fem forsamlingsmedlemmer i hans hjemkirke blitt bekreftet smittet. Onsdag forrige uke snakket han til menigheten sin om hvordan viruset hadde beveget seg mellom medlemmene siden pandemien brøt ut.

– Mange i vår forsamling har blitt syke, men ære være Gud, de blir alle bedre. Mange av dem som har opplevd covid-19 har sluppet ut av karantene, og de har det bedre.

– Det er vår rett foran allmektige Gud å møtes, å høre prekener, å be sammen, å tilbe kongen sammen. Gud har gitt oss rett til å gjøre det. Det er sannheten, jeg kommer ikke til å sitte stille og være feig, sa han under prekenen sin.

Mener kirken kjemper en kulturkrig

Pastoren er klar på hva han tenker om munnbind, og sier at kirken hans er på frontlinjen i krigen mot den «sosialistiske plattformen» som krever bruk av munnbind og nok avstand på skoler.

– Jeg vil at Guds folk skal nyte friheten. Hvis de vil bruke munnbind, bruk munnbind. Hvis du vil ha friheten til å gjøre din egen gransking, så er masker litt som å forsøke å holde mygg ute med et gitter. Hvis det er det de velger, jeg er en frihetselsker, sa han under en samtale med direktøren for Maine Center for disease control (CDC) ifølge Boston Globe.

Ifølge Maine Beacon er det ingen krav om å holde avstand eller å bruke munnbind under gudstjenester i kirken. Dette er stikk i strid med rådene fra delstatsmyndighetene, som ber om at man overholder smittevernregler og bruker munnbind.

Under onsdagens gudstjeneste sa Todd også at han ikke vil ta en vaksine når den blir tilgjengelig.

– I stedet for å stole på en vaksine vil jeg legge min tro til Gud. Han som har makt til å fjerne pest.

Også i helgen holdt pastor Bell to gudstjenester. Under en av dem gikk han hardt ut mot det han kaller en «kulturkrig».

– Jeg skal fortelle dere hva verden vil at alle kirkene skal gjøre. De vil at vi skal lukke dørene, gå hjem, og la folk bli vant med det lenge nok til at vi endelig kan slutte å fremme Guds ord, sa Bell under gudstjenesten.

15 personer sang i et kor under gudstjenesten, uten å bruke munnbind, som er et krav når man ikke kan holde avstand i Maine.

Den ble avholdt dagen etter at Center for disease control (CDC), som er USAs versjon av Folkehelseinstituttet, i Maine annonserte at de hadde begynt å etterforske utbruddet blant medlemmene av kirken hans.

