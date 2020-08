SKAL MØTE OPP: Susan Harmon og ektemannen Todd Walker skal dra til et valglokale for å avlegge stemme under presidentvalget. Foto: Thomas Nilsson / VG

Frykter Trump ikke vil akseptere valgresultatet

MILWAUKEE (VG) Striden om poststemmer kaster mørke skygger over presidentvalgkampen i USA. Demokratiske velgere tror presidenten prøver å skremme folk bort fra å stemme.

Linn Kongsli Hillestad

Thomas Nilsson (foto)

Nå nettopp

I begynnelsen av coronapandemien flyttet Susan Harmon og ektemannen Todd Walker fra Milwaukee ut på landet. Der isolerte de seg helt i halvannen måned for å unngå å bli smittet.

Når presidentvalget i USA nå nærmer seg, er det en annen bekymring som veier tyngre enn frykten for viruset: Harmon og Walker er redde for at stemmene deres ikke vil telles opp og bli en del av valgresultatet hvis de sender dem via posten.

Tirsdag 3. november vil de derfor dra til et valglokale for å stemme, selv om det kan være trengsel og lange køer.

– Vi skal stemme personlig, uansett. Det er den eneste måten vi kan sikre oss at ingen betviler at stemmene våre er ekte – eller at de «blir borte» i posten, sier Harmon til VG.

– Så vi tar på oss masker og øyebeskyttelse og møter opp.

Bakgrunn: Trump anklages for å rive ned postvesenet før valget

HEIER PÅ BIDEN: Ekteparet Susan Harmon og Todd Walker sier de skal stemme på Demokratenes kandidat, Joe Biden. Foto: Thomas Nilsson / VG

Utsetter endringer

Ekteparets skepsis til å stemme via post er ikke helt ubegrunnet. Den siste tiden har flere demokratiske toppolitikere anklaget presidenten for å forsøke å undergrave valget på grunn av omfattende kostnadskutt i postvesenet.

Et velfungerende postsystem er kritisk når rekordmange amerikanere er ventet å sende stemmene sine på grunn av pandemien, men sparekuttene har allerede ført til store forsinkelser flere steder, ifølge amerikanske medier.

Les også: Kan bli USAs neste førstedame – roses av Trump-venn

På tirsdag sa USAs ferske postsjef Louis DeJoy, som for øvrig er Trump-donor, at postvesenet vil vente til etter valget med å gjøre varslede driftsendringer.

Det skjedde etter at minst 20 delstater hadde varslet søksmål mot Trump-administrasjonen, og DeJoy er ventet å vitne i høringer i Kongressen fredag og mandag.

Postsjefens tilbaketog innebærer at åpningstidene ved postkontorene opprettholdes, fjerningen av postkasser og sorteringsmaskiner stanses og overtidsbetaling fortsatt vil bli godkjent «etter behov».

Men det er uklart om postvesenet vil reversere tiltak som allerede er gjennomført, ifølge New York Times, og for mange er tvilen allerede sådd.

Demokratenes folkefest avlyst: «Det var det siste nådestøtet»

Frykter for demokratiet

Thomas Friedman, profilert kommentator i den amerikanske storavisen, frykter at kaoset rundt årets valg kan få katastrofale følger.

– Hvis halvparten i dette landet tror at stemmene deres ikke blir fullstendig talt opp på grunn av en bevisst sabotasje av postvesenet fra den sittende administrasjonen, mens den andre halvparten er blitt overbevist av presidenten om at enhver poststemme for Biden er falsk, vil ikke det bare resultere i et omstridt valg, skriver han i en fersk kommentar.

– Det kan bli slutten på det amerikanske demokratiet som vi kjenner det.

USA-ekspert: Dette er skrekkscenarioet ved poststemmer

Det hvite hus avviser at de forsøker å sabotere postvesenet, men presidenten har flere ganger advart om at stemmegivning via posten vil føre til valgfusk – en påstand som har blitt avvist av flere eksperter.

Senest mandag, på et valgkamparrangement i Oshkosh i Wisconsin, sådde han mistanker om postvesenet, som han sa han vil «fikse».

– Vi må vinne valget. Vi kan ikke leke leker, kom dere ut og stem. Sørg for å stemmen deres blir talt med, for den eneste måten vi kan tape dette valget på, er om det er rigget. Husk det!

– Det er den eneste måten vi taper på, så vi må være veldig forsiktige. Den eneste måten de kan vinne på, er den måten. Vi kan ikke la det skje.

Donald Trump har åpnet valgkampkontor i svart nabolag: «En spøk»

– Mye tryggere

Oshkosh ligger halvannen time utenfor Milwaukee, hvor det som er igjen av Demokratenes landsmøte finner sted. Flere av de demokratiske velgerne som VG møter her, mener presidenten prøver å skremme amerikanere med denne typen uttalelser.

– Han prøver å frata velgerne motet til å stemme. Han er redd for en høy velgeroppslutning, fordi det ofte har vist seg å gagne den mer progressive siden, sier Melissa Pallin.

forrige









fullskjerm neste Melissa Pallin og Leonardo Fernandino.

Hun er bekymret for smittevern og sikkerhet etter et svært kaotisk primærvalg i Wisconsin tidligere i år.

– Det er mye tryggere å stemme via posten, og det han sier om poststemmer er ikke sant, sier hun.

– Dette handler bare om at Trump ikke kommer til å akseptere valgresultatet hvis han taper, mener Leonardo Fernandino.

Tyrone Patan vet ikke hvem han vil stemme på ennå, men han vil kjøpe beskyttelsesutstyr og jobbe frivillig ved et valglokale for å hjelpe til så valget kan gå sin gang. Han mener det er viktig for demokratiet.

Ekteparet Susan Harmon og Todd Walker er ikke i tvil om hvem som får deres stemme. Når de kommer seg til valglokalene, skal de stemme på Joe Biden. De tror han vil styre USA bedre gjennom pandemien og stabilisere landet igjen.

– Dette er ikke Amerika. Jeg har vært politisk aktiv og demonstrert mange ganger, siden 60-tallet, og jeg har aldri kjent på den samme følelsen av undergang som jeg gjør nå, sier Harmon.

I WISCONSIN: VGs Thomas Nilsson og Linn Kongsli Hillestad Foto: Thomas Nilsson / VG

Publisert: 20.08.20 kl. 11:10

Fra andre aviser