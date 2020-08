forrige





Siste dag for svenskehandel: – Kunne ha stengt grensen på dagen

ÅRJÄNG (VG) Fem minutter før stengetid kommer Bjørn Vidar Severinsen ut av Systembolaget i Sverige med handlekurven full. Han er mest sannsynlig blant de siste nordmennene som handler her på lenge.

Etter knapt tre uker med åpne grenser blir det fra klokken 00.00 natt til lørdag igjen innført karanteneplikt for enkelte regioner i Sverige.

For mange nordmenn er derfor fredag siste mulighet for å «harryhandle» i Sverige, uten å måtte gå i karantene ved innreise til Norge.

Fem minutter før stengetid kommer Bjørn Vidar Severinsen trillende med en full handlekurv med et utvalg alkohol fra Systembolaget i Årjäng, noen få mil fra grensen.

– De har pratet om at det skal bli stengt over lengre tid, sier han.

Severinsen har campingvogn i Rye, og sier han er godt vant til å grensehandle.

– De frarådet folk å reise til Sverige for å handle, men hvorfor stengte de ikke bare grensen samme dagen? De kunne ha stengt grensen samme dagen, sier han.

Han mener at når prisforskjellene på varer i Norge og Sverige er så store, er det ikke rart at folk benytter seg av muligheten.

– Jeg var nok ikke den eneste som reiste i dag, sier han.

les også Värmland-ordfører om at regionen blir rød: – Veldig lei for det

Også Artur Kuzminski (26) har tatt turen til Systembolaget timer før den nye karanteneplikten innføres.

Kuzminski har dratt sammen med et par kompiser fra Halden for å hamstre alkohol.

– Jeg tror det blir stengt i minst et halvår. Jeg er nesten sikker på det, sier han.

Kuzminski sier han mener det er riktig beslutning å igjen innføre karanteneplikt fra folk som kommer fra Sverige til Norge.

– Det er mange folk som er smittet og mange folk som dør på grunn av corona, så jeg synes det er riktig. For oss som bor nær grensen er det billig å handle i Sverige, men vi vil ikke bli syke. Derfor synes jeg det er ganske greit at det blir stengt, sier han.

HANDLER ALKOHOL: Artur Kuzminski (26) har tatt turen til Systembolaget timer før den nye karanteneplikten innføres. Foto: Fredrik Solstad

– Som en skrekkfilm

Butikksjef på Systembolaget, Amira Tucek, sier det har vært relativt rolig i butikken de siste dagene.

– Jeg tror folk følger myndighetenes råd, at man ikke skal reise unødvendig, sier hun.

Turec anslår at cirka 70 prosent av kundene deres er nordmenn. Dette har de lagt godt merke til det siste halvåret.

STILLE UTEN: Butikksjef på Systembolaget, Amira Tucek, anslår at cirka 70 prosent av kundene deres er nordmenn.

– Det ble annerledes etter at det stengte, og når det åpnet igjen merket vi at kundene kom tilbake, sier hun.

– Det er veldig annerledes, men det er bare å akseptere situasjonen og ta dagene som det kommer. Det er en veldig spesiell situasjon for oss alle, sier hun.

Hun sier det er vanskelig å si hvordan det blir fremover og hvilke konsekvenser dette kan få.

– Det er som en skrekkfilm sier hun.

– Tryggere her

På kjøpesenteret i Töcksfors i Årjäng kommune, noen kilometer nærmere grensen, er det også en relativt rolig dag. Det er likevel flere nordmenn som har tatt turen også her.

Blant dem er 40 år gamle Kent Myklebust.

– Innspurten, sier han og ser ned på handlekurven sin.

I kurven har han et utvalg kjøtt og ulike middagsretter, i tillegg til litt brus og godteri.

Sammen med kjæresten Beate Johannessen (38) og datteren Celine (18), har de tatt en dagstur fra hjemmet sitt i Sarpsborg.

– Nå har vi vært her tre ganger på relativt kort tid. Det er tryggere her for å si det sånn, sier han.

PÅ HANDLETUR: Kent Myklebust har tatt en dagstur fra Sarpsborg til Töckfors kjøpesenter sammen med kjæresten og datteren. Foto: Fredrik Solstad

Selv om karanteneplikten ikke innføres før klokken 00.00, er Värmland regnet som «rødt».

Onsdag frarådet både helseminister Bent Høie og statsminister Erna Solberg all form for utenlands reising.

Kent mener derimot at smittesituasjonen ved svenskegrensen ikke er noe særlig verre enn i Norge.

– Heller hit enn kjøpesenteret i Sarpsborg. Der er det som sild i tønne, sier han.

Kent sier det har vært ganske rolig når de har vært på svenskehandel.

– Det er nesten tryggere å gå her enn kjøpesenteret hjemme. Jeg har sluttet å gå inn der, og handler på bensinstasjonen. det er faktisk ille. Det er bedre her. Her kan du holde tredve meter avstand, sier han.

På kjøpesenter er det satt opp flere antibac-stasjoner, og flere plakater som ber folk om å holde avstand.

Farmasøyt Maj-Liss Arvidsson ved apoteket på kjøpesenteret sier de fleste kundene på senteret er nordmenn.

Hun forteller at det den siste tiden har vært stor etterspørsel på munnbind.

– Vi fyller på flere ganger hver dag, sier hun.

Tidligere i vår gikk de flere måneder uten munnbind på lager, men nå sier hun at de har fått godt med påfyll.

FØR FRISTEN: Morten Fjelbekk er blant dem som har reist til Töcksfors shoppingsenter for å handle, blant annet brus og kattemat. Foto: Fredrik Solstad

Morten Fjelbekk (45) er også på senteret for å handle.

I handlevognen ligger brus og mat til katten. Han var også på senteret for tre uker siden, rett etter at grensene åpnet.

– Jeg synes det er mye hysteri, sier han.

– Sjansen for å bli smittet er jo større hjemme egentlig.

Publisert: 14.08.20 kl. 20:45

