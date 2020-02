BOIKOTTER: Kongressrepresentant Alexandria Ocasio-Cortez har tatt med seg Ana Maria Archila til Kongressen før Trumps tale. De skal ikke se den fra salen. Foto: Carolyn Kaster / AP

Demokrater boikotter Trumps tale om rikets tilstand

WASHINGTON, D.C. (VG): Kvelden før Senatet stemmer i riksrettssaken mot president Donald Trump, har flere demokrater valgt å boikotte den tradisjonsrike talen om rikets tilstand.

Presidentens tale om rikets tilstand er en stor begivenhet i USA. I år kommer den kvelden før Senatet er ventet å frikjenne ham i riksrettssaken.

De ekstra sikkerhetstiltakene i Washington D.C. var tydelig flere timer i forkant. Helikoptre sirklet i luften og området rundt Kongressen var sperret av.

Ifølge ABC har minst 11 demokrater på forhånd sagt at de ikke vil være til stede i salen for å høre på talen, som er ventet å begynne klokken 03 natt til onsdag norsk tid.

Et av medlemmene i den såkalte «The Squad», Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), begrunner avgjørelsen slik:

– Etter nøye overveielser har jeg kommet frem til at jeg ikke vil være på stede i en statlig seremoni som normaliserer Trumps lovløse oppførsel og undergraving av grunnloven, skriver hun på Twitter, og legger til:

– Ikke noe av dette er normalt, og derfor vil jeg ikke delta under talen om rikets tilstand.

Halvannen time før Trump gikk på talerstolen så VG Ayanna Pressley – også hun en del av «The Squad» – i hallen utenfor, før hun gikk inn på speaker Nancy Pelosis kontor.

I en uttalelse peker hun på Trumps retorikk som årsaken til at hun velger å boikotte:

– Kvelden før republikanerne i Senatet skal dekke over overtredelser og spre falsk informasjon, kan jeg ikke med god samvittighet delta. Jeg har selv sett hvordan Donald Trumps retorikk og politikk skader mennesker jeg elsker og de jeg representerer.

I HALLEN UTENFOR: Ayanna Pressley (i svart) i hallen utenfor før Trumps tale om rikets tilstand. Kongressrepresentanten har sagt at hun ikke kommer til å være til stede i salen mens presidenten taler. Foto: Maria Mikkelsen, VG

– Respekterer ikke Trump

De to fjerde medlemmene av gruppen på fire kongresskvinner, Ilhan Omar og Rashida Tlaib, har imidlertid valgt motsatt strategi, og velger å delta under nattens tale.

De demokratiske senatorene Bernie Sanders, Amy Klobuchar og Elizabeth Warren er heller ikke ventet å delta – de har ankommet New Hampshire for å drive valgkamp før partiets andre nominasjonsvalg.

Ifølge Washington Post skal også Al Green, Steve Cohen, Earl Blumenauer, Hank Johnson, Frederica S. Wilson og Bobby Rush stå over talen. Ifølge ABC velger også Tulsi Gabbard, Maxine Waters og Bennie Thompson å holde seg unna salen.

– Jeg respekterer presidentembetet, men jeg respekterer ikke Donald Trump. I over tre år har han nedverdiget kontoret, og han er også stilt for riksrett, sier Rush i en uttalelse, og legger til at han ville følt seg hyklersk dersom han dukket opp i salen.

Vil trolig ikke ta opp riksrett

Det er ikke ventet at Trump vil ta opp den pågående riksrettssaken i talen sin, ifølge rådgiver Hogan Gidley i Det hvite hus.

– Jeg har sett talen, men jeg har ikke sett ordet riksrett, sa han ifølge NTB til journalister utenfor Det hvite hus før Trumps tale.

Han sier at presidentens tale har som mål å være positiv og synliggjøre Trumps prestasjoner, særlig rundt økonomien.

