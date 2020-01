TAR TEMPEN: En mann måler temperaturen på et barn som har ankommet Hangzhou fra Wuhan. Det var i Wuhan i Kina det nye viruset først ble oppdaget. Foto: AP/NTB scanpix

Corona-utbruddet: Kina bygger nytt sykehus

Kina har stengt minst 13 byer og skal bygge nytt sykehus. Så langt er 830 personer smittet av corona-viruset og 26 har mistet livet.

Stella Bugge

NTB

Oppdatert nå nettopp

Krisetiltakene berører nå 41 millioner mennesker, skriver nyhetsbyrået AFP.

Og for å behandle pasienter som er smittet av coronaviruset, planlegger Kina å bygge et sykehus på ti dager, opplyser statlige medier.

Sykehuset skal ha tusen sengeplasser og vil bli reist i sentrum av Wuhan, byen i det sentrale Kina der viruset først ble oppdaget. Bygget skal oppføres med ferdigbyggede deler.

Jingzhou i Hubei-provinsen ble fredag også omfattet av reiserestriksjoner.

Også Disneyland i Shanghai holder stengt i helgen for å forhindre spredning.

Les mer om coronavirus her.

Undersøker turister – kom fra Norge

I Finland undersøker man mistanke om to tilfeller av viruset. De to kinesiske turistene fra Wuhan, som har influensasymptomer, kom til helsesentralen i finske Ivalo natt til fredag. Det skriver den finske kringkasteren Yle.

Kineserne skal ha kommet fra Wuhan via Norge til Lappland for noen dager siden, ifølge infeksjonsoverlege Markku Broas ved Lapplands sentralsykehus i Rovaniemi.

– Den ene har milda influensasymptomer den andra kjenner seg trøtt og litt syk, sier Broas til det finske nyhetsbyrået STT.

Verdens helseorganisasjon (WHO) sier det foreløpig ikke er grunn til å erklære en global helsekrise som følge av utbruddet.

WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus opplyste torsdag at det så langt heller ikke er funnet bevis for at viruset har smittet mellom mennesker utenfor Kina.

Den nasjonale helsekommisjonen i Kina opplyser også at 1.072 mistenkte tilfeller av virussmitte blir undersøkt. Kinesiske helsemyndigheter har ifølge CNN opplyst at viruset smitter fra menneske til menneske.

Viruset smitter antagelig gjennom berøring mellom syke og friske, og ved at man utsettes for små dråper fra hosting eller spytting, skriver Store Norske Leksikon.

Stanser all trafikk

Reiserestriksjonene kommer samtidig som kineserne feiret nyttår, og millioner er forventet å være på reisefot denne helgen.

I Wuhan, hovedstaden i Hubei-provinsen hvor viruset først ble oppdaget, er alle busser, T-banen og ferger stanset og alle utgående fly og tog kansellert, melder BBC.

CNNs reporter tok seg inn i i byen med 11 millioner innbyggere før den ble stengt. I reportasjen ser man mange som bruker munnbind, byens markedsplass er helt øde og lukket, og mange mennesker som forsøker å ta seg ut til togstasjonene midt på natten i håp om å komme seg vekk.

Men innbyggerne rådes til ikke å ikke å reise, og det skal også ha blitt satt opp noen veisperringer.

NTB skriver at kinesiske forskere mistenker at lungeviruset kan ha smittet mennesker gjennom ulovlig salg av ville dyr på et marked i Wuhan.

Torsdag døde en pasient av viruset i Hebei-provinsen i Kina, det første dødsofferet utenfor den nærliggende Hubei-provinsen, melder BBC.

Også i den nordøstlige Heilongjiang-provinsen døde en person av sykdommen.

Fra før av er det registrert tilfeller av viruset i Japan, Thailand, Sør-Korea, USA og Hongkong, i tillegg til Kina.

Lungevirus

Det nye coronaviruset hører til samme familie som lungeviruset sars, som tok livet av 800 verden over i 2002 og 2003. Det viruset spredde seg også fra Kina.

Siden 2004 har det ikke vært noen kjente tilfeller av SARS.

Så langt er det meldt om virussmitte i Japan, Filippinene, Sør-Korea, Taiwan, Thailand, Singapore, USA og i Hongkong og Macau, melder NTB.

En indisk sykepleier i Saudi-Arabia som har fått påvist coronavirus, er smittet med en annen type enn det som kommer fra Kina.

To personer er også bekreftet smittet i Vietnam, skriver CNN.

Publisert: 24.01.20 kl. 09:55 Oppdatert: 24.01.20 kl. 10:15

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser