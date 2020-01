FORSVARES: Lørdag er det forsvarsteamet til USAs president Donald Trumps tur til å uttale seg i riksrettssaken i Senatet. Foto: Evan Vucci / AP

Trumps advokater vil gjøre kort prosess

Donald Trumps advokater hevder presidenten ikke har gjort noe galt, og sier de vil få saken unna raskt. Republikanerne har allerede bestemt seg uansett, sier ekspert.

Etter å ha blitt tvunget til å lytte til Demokratenes anklager mot Trump i tre dager, fikk Republikanerne endelig høre på motargumentene fra presidentens forsvarsteam.

Kjernen i argumentasjonen er at presidenten ikke har gjort noe ulovlig, og at det er flere hull i Demokratenes sak.

– Demokratene har i løpet av sine tre dager ikke klart å legge fram noen beviser for at Trump er skyldig, sier regjeringsadvokat Pat Cipollone.

USKYLDIG: Regjeringsadvokat Pat Cipollone sier USAs president ikke har gjort noe ulovlig. Foto: Senate Television

Han lover samtidig en rask prosess for å bevise Trumps uskyld, og sier forsvarsteamet trolig ikke vil bruke alle sine tilmålte 24 timer.

Det trenger de heller ikke, sier postdoktor ved UiB og USA-ekspert Hilmar Mjelde til VG.

– Republikanerne er nå blitt Trumps personlige parti, sier han.

– Derfor er det ikke noe som skjer nå som vil endre utfallet av saken. Partiet har for lengst konkludert med at Trump ikke skal avsettes. Alt vi ser og hører fra Kongressen er egentlig bare støy, fortsetter Mjelde.

– Vrir på sannheten

Det var særlig representant Adam Schiff, som fungerer som Demokratenes aktor i riksrettssaken, som fikk unngjelde da Trumps team kom med sitt forsvar av presidenten.

Viseregjeringsadvokat Mike Purpura spilte av et klipp der Schiff gjenga innholdet i telefonsamtalen mellom Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, og hevdet Shiff diktet opp sitater.

– Dette er falskt. Dette er ikke den ekte samtalen. Dette stammer ikke fra gjengivelsen av stamtalen som ble sendt ut fra Det hvite hus, sa Purpura.

– Vi kan godt ta lett på dette og le av det, men det skjedde under en høring i Representantenes hus som handlet om å avsette USAs president.

LANGET UT: Viseregjeringsadvokat Mike Purpura angrep Adam Schiff da han forsvarte Trump i riksrettssaken i Senatet. Foto: Senate Television

Cipillone påpeker på sin side at Schiff utelot å nevne den delen av telefonsamtalen der Trump sa til Zelenskyj at andre land måtte gjør mer for å bistå det amerikanske forsvaret.

– De kommer hit til senatet og ber dere om å avsette en president, rive fra hverandre stemmesedlene i alle delstatene deres, og så gidder de ikke engang å lese nøkkelbevis fra diskusjonen om byrdefordeling som er i selve telefonsamtalen. Det oppsummerer hele deres presentasjon av saken, sier Cipollone.

Tordnet fra sidelinjen

Schiff skriver på Twitter at han ikke er nevneverdig imponert over Trumps forsvar.

– De bestrider ikke faktum i Trumps komplott. De prøver å avfeie, distrahere fra og vri på sannheten. Og de fortsetter sin dekkoperasjon gjennom å blokkere dokumenter og vitner, skriver han.

Hovedpersonen selv benyttet samme medium til å lange ut mot Schiff og flere av hans partifeller i forkant av dagens runde i Senatet.

– Vår sak mot den løgnfulle, lille juksemakeren Adam «Upålitelig» Schiff, gråtepaven Chuck Schumer, nervøse Nancy Pelosi, deres leder, stokk dumme Alexandria Ocasio-Cortez og hele det radikale venstre, det tafatte demokratiske partiet, starter i dag klokken 10 på Fox News, One America News Network, falske nyheter CNN eller falske nyheter MSDNC, skrev han.

Senatorene har foreløpig hatt avmålte reaksjoner på uttalelsene fra Trumps forsvarsteam. Demokratenes Joe Manchin sier til CNN at de gjorde en «god jobb», og at de får ham til å «tenke gjennom ting».

– En ting som satt seg hos meg er at de sa at det ikke har vært et eneste vitne hittil som har hatt direkte kontakt med presidenten. Jeg vil veldig gjerne høre fra Mulvaney (stabssjef) og Bolton (tidligere sikkerhetsrådgiver), sier han.

– Gjorde det de skulle

USA-ekspert Mjelde sier det ikke kom noen overraskelser fra Trumps forsvarsteam.

– De skal si at Trump ikke gjorde noe galt. Det er ikke noe annet enn det republikanerne ellers har sagt i lang tid: At Trumps press mot Ukraina var uheldig, men ikke nok til å avsette ham, sier Mjelde.

Han mener dette setter partifellene hans i en enda vanskeligere situasjon enn før, fordi de nå får enda mer å forklare.

– Mange partifeller vil nå føle seg presset til å justere argumentasjonen fordi Trump krever total lydighet, sier Mjelde.

I kjernen av Demokratenes sak mot Trump står anklagen om at presidenten holdt igjen militærstøtte til Ukraina i et forsøk på å presse landet til å etterforske anklager mot Joe Biden, Trumps fremste politiske rival.

I tillegg anklages presidenten for å ha forsøkt å presse Ukraina til å se nærmere på Bidens sønn, Hunter Biden, som ledet det ukrainske energiselskapet Burisma mens faren var visepresident.

Riksrettssaken i Senatet fortsetter mandag neste uke.

Publisert: 25.01.20 kl. 16:45 Oppdatert: 25.01.20 kl. 20:23

