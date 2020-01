FORSVARES: Lørdag er det forsvarsteamet til USAs president Donald Trumps tur til å uttale seg i riksrettssaken i Senatet. Foto: Evan Vucci / AP

Tordner mot Demokratene: Løgnaktige, stokk dumme og gråtepaver

Mens regjeringsadvokaten forsvarer Donald Trump i Senatet, langer USAs president ut mot «løgnaktige» og «stokk dumme» Demokrater på Twitter.

– Vår sak mot den løgnfulle, lille juksemakeren Adam «Upålitelig» Schiff, gråtepaven Chuck Schumer, nervøse Nancy Pelosi, deres leder, stokk dumme Alexandria Ocasio-Cortez og hele det radikale venstre, det tafatte demokratiske partiet, starter i dag klokken 10 på Fox News, One America News Network, falske nyheter CNN eller falske nyheter MSDNC, tvitrer USAs president lørdag ettermiddag.

Meldingen serverer han i det Trumps forsvarsteam og republikanerne kommer med sitt forsvar av presidenten under riksrettssaken som fortsetter Senatet i kveld.

I tre lange dager har de blitt tvunget til å sitte og lytte til Demokratenes representanter, som fungerer som en påtalemyndighet i saken mot Trump.

Flere republikanere har uttalt at de ikke har blitt imponert over det de har hørt så langt.

Blant dem er senatoren James M. Inhofe. Han sier han ikke tror Demokratenes aktorer i saken, ledet av representanten Adam Schiff, har overbevist noen republikanere om at presidenten bør avsettes.

– Jeg syns ikke det, sier Inhofe til Fox News.

– De sa det samme igjen og igjen. Hvert eneste stygge ord de kan si om presidenten, har de sagt, sier han.

28578 sider

I forkant av lørdagens sesjon i Senatet, har Det hvite hus levert en 28578 sider lang oppsummering av det som har skjedd i riksrettssaken så langt, skriver Washington Post.

Senator Kevin Cramer sier han venter et «spektakulært» forsvar fra Trumps forsvarsteam.

IKKE IMPONERT: Den republikanske senatoren Kevin Cramer. Foto: Jose Luis Magana / AP

Det ledes av regjeringsadvokat Pat Cipollone og Trumps persolinge advokat Jay Sekulow.

– Helt ærlig tror jeg denne greia kommer til å ta slutt mye kjappere enn jeg trodde for en uke siden, sier Cramer, og legger til at han vil «høre forsvaret og komme seg videre».

– Jeg hadde vært veldig fornøyd hvis jeg var Det hvite hus, sier han.

Holdt igjen militærstøtte

I kjernen av Demokratenes sak mot Trump står anklagen om at presidenten holdt igjen militærstøtte til Ukraina i et forsøk på å presse landet til å etterforske anklager mot Joe Biden, Trumps fremste politiske rival.

I tillegg anklages presidenten for å ha forsøkt å presse Ukraina til å se nærmere på Bidens sønn, Hunter Biden, som ledet det ukrainske energiselskapet Burisma mens faren var visepresident.

Trumps advokater ventes å argumentere med at presidenten hadde rett til å etterlyse en slik etterforskning grunnet selskapets historie med korrupsjon.

Det ventes også at de vil argumentere for at Trump ikke gjorde noe kriminelt.

25.01.20

