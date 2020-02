INTERNERT: Fasilitetene på Christmas Island har blitt brukt til å huse asylsøkere. Foto: REUTERS/NTB scanpix

På denne øya er hundrevis i viruskarantene: – Verre enn et fengsel

SYDNEY (VG) En lokal politiker mener det er «hysterisk» å isolere hundrevis av australske borgere på den omstridte flyktningøya. – Verre enn et fengsel, sier en av de isolerte.

Over 240 australske borgere er satt i to ukers karantene på øya Christmas Island i Det indiske hav etter å ha blitt evakuert fra den kinesiske millionbyen Wuhan, der utbruddet av det nye coronaviruset startet.

Bakgrunn: Vil isolere virusevakuerte på omstridt flyktningøy

Ifølge australske ABC er det 84 barn og fem spedbarn blant de isolerte. Så langt er det ikke bekreftet smitte av viruset.

– Det er veldig gode nyheter, og vi håper det forblir slik, sier Michael Outram, som er sjef for den australske grensevakten.

Natt til torsdag norsk tid landet ytterligere 36 personer på øya, opplyser statsminister Scott Morrison.

Christmasøya, eller «Juleøya», ligger i Indiahavet – 2600 kilometer fra det australske fastlandet. Frem til innrykket av virus-evakuerte australiere, har det kun vært en tamilsk familie på fire som har bodd på det enorme senteret på øya.

PÅ VEI: Etter å ha landet på flyplassen på Christmas Island, blir folk kjørt i minibusser til interneringsleiren. Foto: STRINGER / Reuters

Australske myndigheter er kjent for sin strenge asylpolitikk, og har tidligere fått sterk kritikk for sin praksis med interneringsleirer, og forholdene der.

Sjokkrapport om australsk asylleir: Barn syr igjen sin egen munn

Blant de australske borgerne som nå har inntatt interneringsleiren på Christmas Island, er det ikke alle som er like fornøyde:

– De hygieniske forholdene gjør det verre enn et fengsel, sier Belinda Chen til australske ABC.

Hun har sendt bilder fra rommet hun og hennes to barn er isolert på til nyhetskanalen, og forteller om kakerlakker, dårlig internett og generelt dårlig hygieniske forhold.

– Barna var redde for å ta på sengene sine. Jeg regnet med det ville være begrensede fasiliteter her, men dette kan faktisk ikke kalles fasiliteter i det hele tatt, fortsetter hun.

Les også: Australia refses for å la overgrep mot asylsøkere passere

AVSIDES: Christmas Island ligger 2600 kilometer unna det australske fastlandet. Foto: REUTERS / NTB scanpix

Flere ABC har pratet med beskriver også forholdene som dårlige, med urent sengetøy, skitne toaletter, insekter og kakerlakker og dårlig mobil- og internettdekning.

– Det er veldig annerledes enn hva myndighetene forespeilet oss, sier Chen.

Riktignok opplever ikke alle det som like ille, og flere understreker at selv om forholdene kan kritiseres, så er de til å leve med. Blant dem er Gloria Zeng, som oppsummerer det slik:

– Jeg har hørt noen som hadde høye forventninger klage.

The Guardian har tatt turen til øya, hvor flere blant lokalbefolkningen også uttrykker sin misnøye over det nye besøket. En av dem er politikeren Gordon Thomson, som har bodd på øya i 22 år.

– Hele verden ser på Australia, og ser igjen at folk blir innelåst på Christmas Island. Det er en hysterisk respons, og det kommer til å være ødeleggende for turistnæringen vår, sier han.

Klar over klagene

Australias helseminister Greg Hunt forsvarer valget om å isolere borgerne som kan være smittet, og beskriver det som den rette avgjørelsen.

Han forteller at de på kort tid har gjort det de kan for å legge forholdene til rette for dem som isoleres på øya.

– Medisinske team har vært på plass hele tiden, og det jobbes med å etablere et mobilt legekontor, fortsetter han.

Michael Outram jobber for den australske grensevakten, og oppsummerer slik:

– Dette er nok ganske annerledes enn hva de er vant til med hoteller og vanlige hjem.

563 dødsfall

Totalt har 563 mennesker mistet livet som følge av viruset, over 28.000 er smittet.

Det aller fleste tilfellene er fra Kina, men det er også registrert tilfeller i 25 andre land:

Australia, Belgia, Kambodsja, Canada, Finland, Frankrike, Tyskland, Hongkong, India, Italia, Japan, Malaysia, Nepal, Filippinene, Russland, Singapore, Sør-Korea, Spania, Sri Lanka, Sverige, Taiwan, Thailand, De forente arabiske emirater, USA, Storbritannia og Vietnam.

Publisert: 06.02.20 kl. 11:06

