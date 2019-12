Klikk for å aktivere kartet

Brasilianske medier: Norsk turist skutt under ran

Nordmannen i 60-årene skal ha kastet en stol mot mennene som ranet ham. Deretter ble han skutt, ifølge brasilianske medier.

Nå nettopp

Hendelsen fant sted sør for turistbyen Natal onsdag kveld.

– Utenrikstjenesten er kjent med at en norsk borger har vært utsatt for en voldshendelse i Brasil, skriver kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg i Utenriksdepartementet (UD) i en e-post til VG.

I brasilianske medier blir nordmannen beskrevet som en turist i 60-årene. Et overvåkningskamera fanget opp ranet, som skjedde utendørs ved en restaurant.

Filmen viser to menn som går mot bordene ved restauranten. Ifølge brasilianske medier drar den ene frem et våpen – og de to mennene tar verdisaker fra restaurantgjestene.

Mot slutten av filmen dukker det som skal være nordmannen i 60-årene opp. Han kaster en stol mot den ene av mennene, som svarer med å avfyre våpenet.

Brasilianske medier skriver at ransmennene skal ha avfyrt to skudd, før de løp fra stedet. Nordmannen skal ha blitt skutt i mageregionen.

Mannen i 60-årene skal ha vært ved bevissthet da politiet kom til stedet, og ifølge brasilianske medier ble han kjørt til sykehus relativt raskt etter hendelsen.

Politiet beskriver mannens tilstand som stabil, og han skal nå være innlagt ved et lokalt sykehus, ifølge avisen Tribuna Do Norte.

Avisen skriver videre at hendelsen blir etterforsket som et drapsforsøk. Så langt er ingen pågrepet i saken.

Publisert: 05.12.19 kl. 16:47

