Flere drept etter skyting i New Jersey

Flere mennesker, inkludert en politibetjent, er døde etter at en eller flere gjerningspersoner skjøt mot politi fra en matbutikk i Jersey City utenfor New York.

Det bekrefter påtalemyndigheten i Hudson County på Twitter. I tillegg er tre politibetjenter og en sivil såret etter skytingen, men tilstanden deres er stabile.

Ifølge borgermester i Jersey City, Steven Fulop, er det flere døde inne i butikken der gjerningspersonen skal ha barrikadert seg.

– To politibetjenter ble skutt. En av dem ofret livet, og ble erklært død for kort tid siden. Den andre betjenten ble skutt i skulderen, og to andre får medisinsk behandling etter splintskader, sier borgermester i Jersey City, Steven Fulop, på en pressekonferanse.

Han utdyper ikke hvor mange som er funnet døde inne i butikken, eller om gjerningspersonen er blant disse. Det er ikke mistanke om terrorisme, ifølge borgermesteren.

– Den avdøde var en av våre beste politibetjenter, og det er en vanskelig dag for New Jersey-politiet, sier han videre.

Skjøt i en time

Ifølge lokal presse skal en eller to gjerningspersoner ha barrikadert seg inne i en matbutikk i Jersey City, hvorpå de skal ha avfyrt flere skudd fra butikken i retning politiet.

Ifølge ABC TV skal en gjerningsperson ha skutt en politimann på en gravlund i nærheten, før han deretter skal ha rømt inn i den nevnte butikken. Vitner skal ha hørt skyting i området i over en time, men i 14-tiden lokal tid skal det ha roet seg litt.

Ifølge NBC befinner minst én mistenkt, bevæpnet med et «langt skytevåpen», seg inne i butikken.

Flere skoler i området har blitt beordret om å holde elevene innendørs. Både tog og busstjenester er midlertidig stanset, og New Jersey City University er stengt.

Talsperson for Det hvite hus, Hogan Gidley, sier at Donald Trump er opplyst om hendelsen.

