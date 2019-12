Slik kjempet London-helten med hvaltann mot terroristen

Han skal ha blitt knivstukket fem ganger. Likevel fortsatte polske Lukasz å kjempe mot terroristen slik at andre kunne slippe unna. Nå venter æresmedalje.

Det er Sky News som mandag morgen bringer flere detaljer om den polske helten på London Bridge.

De har bare navngitt ham med fornavnet Lukasz. Mannen, som til vanlig jobber i fiskehallen Fishmonger's Hall, like ved broen der Usman Khan fredag drepte Saskia Jones (23) og Jack Merritt (25), blir nå hyllet av direktøren ved fiskehallen, Toby Williamson.

– Han sto i oppvasken i kjelleren på fiskehallen da han hørte skrik. Han har trening i førstehjelp, så han bestemmer seg for å gå opp, forteller Williamson til TV-kanalen.

Oppe på broen ser Lukasz terroristen veive rundt seg med to kniver. Rundt ham skriker ofre for angrepet. Det er panikk.

DREPT: Jack Merritt og Saskia Jones ble drept i fredagens angrep. Foto: AFP

– Han river ned en støttann fra en hval som henger på veggen her, og tar opp kampen alene. Han gir andre muligheten til å komme seg bort, forteller Williamson, som opplyser at Lukasz selv er for beskjeden til å selv la seg intervjue.

– Stygt skadet

Ifølge Williamson forsøker den polske helten å stikke terroristen i brystet med støttannen, men Usman Khan har på seg en vest (falsk bombevest journ.anm.) som beskytter.

– Da oppstår det en heftig kamp dem imellom der Lukasz blir påført fem knivkutt oppover armen. Han er stygt skadet, men rygger ikke tilbake et sekund, sier Williamson.

GJERNINGSMANN: Usman Khan (28). Foto: West Midlands Police

Like etter kommer to-tre andre ham til unnsetning, og sammen klarer de etter en stund å stoppe terroristen.

– Lukasz hadde fryktelig vondt og mistet styrken i venstrearmen, men han var der til siste slutt, forteller den stolte sjefen.

Sky News skriver at Polen angivelig skal ha bestemt seg for å hedre sin landsmann for hans heltedåd.

Var fengslet for terrorplanlegging

Terroristen som gikk til det dødelige angrepet midt i London var ikke en ukjent mann for britisk etterretning. I 2012 ble 28-åringen fengslet for å ha planlagt et spektakulært terrorangrep mot London-børsen, inspirert av al-Qaida. For et år siden ble han løslatt med elektronisk fotlenke og meldeplikt.

Da han satt i fengsel skal Khan ha bedt om hjelp til å bli avradikalisert. I et brev til sin advokat, sitert av den britiske kanalen ITV , skrev Usman Khan at han var «umoden» da han brøt loven, og at han ville «lære om islam og dens lære gjennom et avradikaliseringskurs».

I tillegg til de to drepte ble tre personer hardt såret i angrepet. Khan selv ble skutt og drept av politiet.

Publisert: 03.12.19 kl. 01:40

