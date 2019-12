VALGKAMP: Statsminister Boris Johnson besøker industriarbeidsplasser i Uttoxeter i innspurten av valget. Foto: Stefan Rousseau / PA Wire

Rekordmange briter vil stemme taktisk: Kan avgjøre valget

LONDON (VG) Hver tredje britiske velger kommer til å stemme taktisk i det britiske valget, viser en kartlegging. Kirstin McLenaghan kommer til å stemme på et annet parti enn sitt førstevalg.

Nå nettopp

Når valgkampen i Storbritannia går inn i sine siste 48 timer er taktisk stemmegivning blitt det store samtaleemnet.

Tactical Vote og en rekke lignende nettsider forteller velgere hvilket parti de bør stemme på for å mest uttelling. Noen sider har ikke politisk slagside, andre skriver at deres fremste mål er å velte Boris Johnson og de konservative.

Velger vekk Labour

Når Kirstin McLenaghan er i valglokalet i Walthamstow øst i London på torsdag skal hun ikke stemme på sitt førstevalg Labour.

I stedet tråler hun nettsiden Swap My Vote for å finne en velger i en annen valgkrets hun kan «bytte» parti med. Nettsiden kobler sammen velgere som vil stemme taktisk.

TENKER TAKTIKK: Kirstin McLenaghan er en av mang e briter som vil stemme taktisk i valget. Foto: Ahmed Fawad Ashraf

– Der jeg bor vinner Labour setet uansett, så jeg leter etter en som vil stemme på Labour i sin valgkrets. Helst der partiet ligger hakk i hæl med de konservative, forteller McLenaghan til VG. Hun underviser i språk ved Middlesex-universitetet i London.

Målet hennes er at Labour og støttepartiene får flertall i Underhuset. Hun forteller at helt siden hun flyttet til England fra Skottland har hun sett at ulikhetene i samfunnet øker. Det er hennes motivasjon .

1 av 3 vil stemme taktisk

En rundspørring The Electoral Reform Society har gjort viser at så mange som 33 prosent av briter kommer til å stemme taktisk på torsdag. Organisasjonen jobber for å reformere det tungrodde britiske valgsystemet.

I dag tar partiet med høyest oppslutning i hver av de 650 kretsene setet i Underhuset - de andre får ingenting. I over halvparten av kretsene er det ingen reell konkurranse, fordi samme parti vinner valg etter valg.

Det betyr at mange stemmer i valget er «verdiløse».

TORSDAG: Klokken 07.00 åpner valglokalene i Storbritannia. Resultatet kommer fredag morgen. Foto: David Young / PA Wire

Politisk jordskjelv?

Taktisk stemmegiving kan føre til et politisk jordskjelv i Storbritannia.

Avisen The Telegraph mener utfallet kan bli at Boris Johnson må overrekke Downing Street 10 til rivalen Jeremy Corbyn, selv om Johnson leder klart på målingene.

Ifølge avisen kan Johnson ryke som statsminister hvis mange nok velgere stemmer på støttepartiene til Labour, Liberal Democrats og Det skotske nasjonalistpartiet SNP, som alle vil bremse brexit.

Taktisk spill i valget kom til til syne for første gang for flere uker siden, da Brexit-partiets leder Nigel Farage annonserte at partiet trekker sine kandidater fra halvparten av valgkretsene der Boris Johnson og de konservative ligger an til å ta setet.

Farage vil ikke splitte stemmene mellom to partier som ønsker å melde seg ut av EU.

TAKTIKER: Nigel Farage på valgkamp i London tirsdag. Hans taktikk for å «get brexit done» er å ikke stille til vag i valgkretser der de konservative kan vinne setet. Foto: Dominic Lipinski / PA Wire

Stjerne kaster seg inn i valget

Hugh Grant, kongen av romantiske komedier, har også hevet seg inn i diskusjonen. Han får kritikk for ikke å respektere folkeavstemningen om brexit i 2016, men står på sitt og ber briter stemme taktisk på torsdag.

Publisert: 10.12.19 kl. 19:44

Mer om