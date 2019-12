Cissi Wallin dømt etter voldtektsanklager mot journalist

Den svenske medieprofilen Cissi Wallin er dømt for grove ærekrenkelser etter at hun på Instagram beskyldte journalisten Fredrik Virtanen for voldtekt.

I formiddag falt dommen i tingretten i Stockholm.

Cissi Wallin var tiltalt for grove ærekrenkelser etter at hun for to år siden navnga den kjente TV-profilen på Instagram og anklaget ham for å ha voldtatt henne i 2006.

Innlegget spredte seg raskt i sosiale medier, og blir av mange omtalt som starten på metoo-bevegelsen i Sverige.

Den profilerte kommentatoren ble omtalt som Sveriges svar på Hollywood-produsenten Harvey Weinstein, og ble i mediene identifisert med navn og bilde.

NEKTER FOR VOLDTEKT: Den tidligere Aftonbladet-kommentatoren Fredrik Virtanen. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Han har tidligere erkjent at han har oppført seg ufint, og i egen avis kalte han seg selv for «drittsekk» i november 2017. Men han har hele tiden nektet for voldtektsanklagen.

Politiet etterforsket anklagene i 2012, men saken ble da henlagt på grunn av mangel på bevis.

Selv nekter Cissi Wallin for å ha brutt loven, og i retten har hun forklart at hun ser på seg selv som en «varsler som advarte om en farlig person».

Hun har også forklart at metoo-bevegelsen var avgjørende for at hun bestemte seg for å navngi den svenske kommentatoren i Instagram-innlegget.

Hennes forsvarer Percy Bratt har tidligere advart mot at en fellende dom kan føre til at kvinner i fremtiden ikke vil tørre å fortelle om ting de har blitt utsatt for.

Publisert: 09.12.19 kl. 14:01