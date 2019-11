Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA / EPA

Dronningens eks-rådgiver til VG: – Hun må ha blitt sjokkert

LONDON (VG) Dronningens tidligere pressetalsmann Dickie Arbiter sier til VG at prins Andrews famøse BBC-intervju var «uutholdelig», og at dronningen må ha blitt sjokkert.

Oppdatert nå nettopp

– Prins Andrew må samarbeide med FBI, for saken vil ikke forsvinne. I USA blir den etterforsket bredt, og selv om han er uskyldig til det motsatte er bevist må han klarere navnet sitt ved å svare på spørsmålene politiet har, sier Dickie Arbiter til VG.

Onsdag kveld meldte prins Andrew selv i en uttalelse at han trekker seg fra alle offentlige oppgaver.

Arbiter (79) var dronning Elizabeths pressetalsmann i mange år, frem til 2000. Han var ved hennes side under de vanskelige årene med den offentlige skilsmissen mellom Charles og Diana.

Det han så på TV-en lørdag kan ikke sammenlignes med noe annet de kongelige har stått i før, sier han.

INTERVJU: Dickie Arbiter var dronningens rådgiver frem til år 2000. Foto: Ken McKay/ITV/Shutterstock

– Intervjuet var uutholdelig og burde aldri skjedd. Det var verre enn en «car crash», det var en gedigen «lorry crash»-katastrofe. Dronningen må ha blitt sjokkert, en hver fornuftig person som så det ble det.

Arbiter tror at dronningen, som er moren til prins Andrew, har spørsmål hun ikke får svar på.

– Hva hadde du rådet ham til?

– Ingen intervjuer. Du eksponerer deg ikke i media, og det gjorde han. Han viste sin sanne karakter. Ingen anger, ingen ydmykhet, ingen sympati med ofrene.

– Han kan ikke stikke hodet i sanden for alltid. Han skader seg selv og familien. Neste år fyller han 60 år og datteren hans gifter seg. Hvis han ikke renvasker seg før det vil mørke skyer alltid følge ham, sier Dickie Arbiter til VG..

MOR OG SØNN: Fotografert sammen i 2013. Nå har Dronningen gitt ham tillatelse til å «tre tilbake fra sine offentlige plikter i overskuelig fremtid». Foto: Toby Melville / X90004

les også Prins Andrew svarer på sexanklagene: Kan ikke huske å ha møtt kvinnen

Prins Andrew (59) hadde i mange år et vennskap til Jeffrey Epstein, og de møttes også etter at Epstein sonet ferdig en dom på for å ha kjøpt seksuelle tjenester av en 14-årig pike.

Da han døde i fengsel i høst ble han etterforsket for menneskehandel og seksuelle overgrep mot tenåringsjenter.

Det er her prinsen kommer inn i bildet. Amerikanske Virginia Giuffre (35) sier Epstein fløy henne til England i 2001, og at hun hadde sex med prins Andrew.

BILDET: Prins Andrew, Virginia Giuffre og Ghislaine Maxwell i sistnevntes leilighet. Foto: MPNC / www.capitalpictures.com

Det finnes også et bilde av dem sammen i leiligheten til Ghislaine Maxwell. Sistnevnte er en venn av prinsen og skal vært den som førte jenter til Epstein.

– Han påstår han aldri har møtt Virginia og venner av ham sier bildet er falskt, men det er store spørsmål her. I intervjuet sa han at bildet ser ut som er tatt i etasjen over, men samtidig sier han at han aldri vært der, sier Arbiter til VG.

Han peker på en annen logisk brist.

– Du er venn med en sexforbryter og drar til USA i 2010 for å si til ham at vennskapet er over. Likevel bor du hos ham i fire dager? Det sier en del om hans integritet.

Prinsen hadde problemer med å forklare mange ting i BBC-intervjuet. Virginia Giuffre har i avhør med FBI fortalt at hun møtte prinsen på Tramp Nightclub, en av Londons mest eksklusive medlemsklubber. Prinsen danset med henne, kjøpte drinker og svettet mye.

Det svarte han på slik:

Publisert: 20.11.19 kl. 21:46 Oppdatert: 20.11.19 kl. 22:07

Mer om