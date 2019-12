Her blir terroristen stoppet med en hvaltann

Ifølge flere britiske medier var Khan involvert i planer for et bombeangrep mot London-børsen, som han ble terrordømt for i 2012, skriver blant annet The Guardian

Likevel ble Khan løslatt for ett år siden. Han ble fulgt nøye med på, ettersom politiet mente at han fortsatt hadde en tilknytning til terrororganisasjoner, melder Sky News

Gjerningsmannen ba om hjelp til å bli avradikalisert da han satt i fengsel for terrorplanlegging, skriver NTB. Det er i et brev til advokaten som ITV refererer at Usman Knah skriver at han var «umoden» da han brøt loven, og at han ville «lære om islam og dens lære gjennom et avradikaliseringskurs».