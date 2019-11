Her blir terroristen lagt i bakken av drapsdømt

En polsk kelner går til angrep med støttannen fra en narhval, mens en annen utløser et brannslukkingsapparat. Så legger en drapsdømt mann, ute fra soning, terroristen i bakken.

VG har fått tilgang til mobilvideoen som fanger øyeblikket der en terrorist som har knivstukket flere mennesker, blir lagt i bakken av sivile.

Én av heltene fra hendelsen er kokken Luckasz fra Polen. Han griper et spesielt håndvåpen for å gå til motangrep: Fra veggen på en nærliggende restaurant tar han ned støttannen fra en narhval og bruker den til å stikke i terroristen.

– Luckasz grep en påle han fikk tak i og løp mot ham, mens han ble stukket i hånden da han la ham i bakken. Å bli knivstukket stoppet ham ikke. Luckasz er en helt, sier et vitne, til The Times, gjengitt i flere aviser, deriblant Daily Mail.

En annen av mennene som deltok i den dramatiske hendelsen skal være en drapsdømt mann, som var ut på permisjon fra fengsel, da han angrep terroristen, ifølge Daily Mail.

Drapsmannen, identifisert som den tidligere terrordømte Usman Khan (28), hadde vært på et arrangement i Fishmonger’s Hal, rett nord for London Bridge. Konferansen ble arrangert av «Learning Together», et utdannelsesprogram for straffedømte, støttet av Cambridge University.

KHAN: 28-årige Usman Khan ble løslatt fra fengsel i 2018. Foto: HANDOUT / West Midlands Police

Trampet kniven ut av angriperens hånd

En tredje mann som bidro til å avvæpne terroristen var Thomas Gray. I et intervju med nyhetsbyrået AP forteller Gray hvordan han kom kjørende over broen da han fikk øye på tumultene, hvor mannen med brannslukningsapparatet og mannen med narhval-støttannen var i ferd med å jage terroristen.

– Vi løp mot det, forlot bilen der den sto og forsøkte å gjøre vårt beste for å pågripe den mistenkte, forteller Gray.

Da han kom nærmere, så han to kniver i hendene til terroristen, hvorav minst en var tapet til hånden hans.

– Mens de holdt ham nede forsøkte jeg å trampe på hånden hans så hardt jeg klarte, i et forsøk på å få kniven fri, forteller Gray.

Noen andre sparket deretter kniven bort, før politiet kort tid etterpå kom til stedet.

BESØKTE ÅSTEDET: Statsminister Boris Johnson ved åstedet på London Bridge lørdag. Foto: SIMON DAWSON / POOL

To døde og tre skadede

Politiet skjøt og drepte terroristen, som hadde på seg en falsk bombevest.

Politiet sier lørdag at de ikke har funnet noen bevis på at flere var involvert i angrepet.

En kvinne og en mann mistet livet i angrepet, mens en mann og to kvinner fortsatt befinner seg på sykehus etter å ha blitt skadet i angrepet.

Krimteknikere på London Bridge fredag kveld. Foto: Kirsty O'Connor / PA Wire

Dette er nå kjent om terroristen:

