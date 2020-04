FAMILIE: Maeve Kennedy Townsend McKean i rosa kjole er savnet sammen med sønnen Gideoen (nummer to fra høyre). Mannen David til venstre. Foto: MIKE PONT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA Foto: MIKE PONT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kennedy-tragedien: Søket etter mor og sønn (8) er avsluttet

Søket etter Robert F. Kennedys barnebarn Meave Kennedy McKean og hennes åtte år gamle sønn, som forsvant under en kanotur, er nå avsluttet.

Søket etter de to medlemmene av Kennedy-familien, som sist ble sett torsdag, ble avsluttet etter 26 timer i Chesapeake Bay nær Annapolis i Maryland, melder CNN. De var allerede underveis i søket antatt omkommet.

– Dette var en vanskelig sak og enda vanskeligere var det å ta avgjørelsen om å avslutte søket, sier viseseksjonssjef Matthew Fine, ved kommandosentralen som hadde ansvaret for søket i Maryland ifølge CNN.

Meave Kennedy McKean er barnebarnet til Robert F. Kennedy som ble drept i 1968 da han var presidentkandidat. Hans bror, John F. Kennedy, ble drept i Dallas i 1963.

Hun og sønnen Gideon (8) ble meldt savnet og antatt døde etter at de padlet ut for å hente en ball i røft vann i Chesapeake Bay torsdag, meldte USA Today.

Politiet har tidligere opplyst om at en kano som skal ha lignet den de to brukte, var funnet opp-ned ved 19-tiden torsdag kveld.

Myndighetene opplyste om at det var sterk vind som gjorde at 40-åringen og hennes sønn ikke klarte å ta seg tilbake til stranden der de oppholdt seg.

Kennedy-familien kom med en uttalelse fredag og innså da at dette ikke var snakk om en redningsaksjon lenger.

– I øyeblikket ber familien om forståelse for vårt privatliv, og at alle har med seg Maeve og Gideon i sine bønner, heter det i en uttalelse fra Kennedy-familien, gjengitt av USA Today. Senere fredag kom det en ny uttalelse der det het at «dette ikke lenger er en redningsaksjon - men en leteaksjon».

Publisert: 04.04.20 kl. 16:39

