Enorm folkemengde brøt nedstengning for imam-begravelse

Bangladesh har vært mer eller mindre nedstengt siden 26. mars, men da en imam skulle begraves øst i landet, stimlet folk sammen.

Politiet hadde blitt enig med de etterlatte av Jubayer Ahmad Ansari at bare 50 personer skulle delta i begravelsen – for å hindre spredning av coronaviruset. Men slik ble det ikke.

Dawn skriver at arrangørene melder at 100.000 mennesker var til stede, mens en rådgiver til statsminister Sheikh Hasina snakker om over 100.000 personer.

Ifølge NewAge Bangladesh er det nå satt i verk gransking av det som skjedde – og tre polititopper har mistet jobbene sine.

Den lokale politisjefen i byen Sarail, Shahadat Hossain, innrømmer at de var sjanseløse til å stoppe menneskemassene som kom for å ære den 55 år gamle, populære predikanten og læreren ved en religiøs skole. Han sier at de prøvde å oppfordre folk til å holde sosial distanse, men at det kjapt ble umulig.

– Folk kom i store bølger, sier han til nyhetsbyrået AFP. Hossain er blant dem som nå er fjernet fra sine jobber.

– Dette er totalt uansvarlig. Vi er redd mange mennesker ble smittede i begravelsen, sier helseminister Zahid Maleque.

Bangladesh har så langt 2456 bekreftet smittede og 91 dødsfall som følge av coronaviruset. Landet har hele 168 millioner innbyggere og er det åttende folkerikeste land i verden.

– Myndighetene har gjennomført få tester, og eksperter mener at antall smittede er høyere enn det offisielle, skriver Dawn.

Nye regler forbyr flere enn fem personer å være samlet samtidig til bønn i landets 300.000 moskeer.

Torsdag denne uken starter ramadan, og statsministeren i Bangladesh har bedt folk om å be hjemme i stedet for å dra til moskeene.

Men det finnes imamer som ikke vil følge disse reglene. Ifølge Dawn var 25.000 mennesker samlet til en muslimsk bønn i Raipur – der temaet var å beskytte landet for coronaviruset.

