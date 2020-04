FORSIKTIG GJENÅPNING: En politimann deler ut munnbind til pendlere på Atocha togstasjon i Madrid. Landets regjering har gitt støtte til å dele ut ti millioner munnbind de neste dagene. Foto: Bernat Armangue / AP

Hundretusener tilbake på jobb i Spania

Hundretusener vender nå tilbake på jobb i Spania. Den forsiktige gjenåpningen av landet blir møtt med kritikk av eksperter.

Spania, som er et av landene hardest rammet av coronaviruset, letter forsiktig på restriksjonene andre påskedag.

Mandag vendte rundt 300.000 mennesker tilbake på jobb, i regionene der andre påskedag ikke er en høytidsdag. Det gjelder arbeidere i sektorer som bygg og industri. Tidligere har kun personer med svært nødvendige jobber hatt tillatelse til å dra på jobb.

Positiv utvikling

17.489 mennesker har mistet livet som følge av covid-19 i landet, og den siste tiden har det blitt registrert færre dødsfall og smittede per døgn. Rundt månedsskiftet mars til april ble det registrert opp mot 950 coronadødsfall i døgnet. Nå er det ti dager siden det ble registrert over 800 dødsfall på ett døgn. Det var 517 registrerte coronadødsfall fra søndag til mandag, noe som er en nedgang på 102 fra døgnet før.

– Vi er fortsatt langt fra seier, fra å ha våre vanlige liv tilbake, sa Spanias statsminister Pedro Sánchez i helgen.

Sánchez begrunner avgjørelsen om å sende flere tilbake på jobb med at det vil forhindre «økonomisk kollaps». Alle som opplever symptomer på covid-19 skal holde seg hjemme fra jobb.

Den spanske regjeringen innførte strenge smitteverntiltak 14. mars for å bekjempe coronapandemien. Unntakstilstanden, som innebærer nærmest portforbud, varer i hvert fall frem til 25. april.

Politiet deler ut munnbind

Politiet deler ut munnbind på togstasjoner og metroen i mandag morgen.

– Jeg vet ikke hvorfor pokker vi må dra tilbake på jobb hvis vi ikke kan holde tilstrekkelig avstand til hverandre, sier Rafael Antúnez (53), som er på vei til jobb på en byggeplass, til El Pais på Príncipe Pio-stasjonen i Madrid.

På spørsmål om han er redd, svarer han:

– Jeg bare håper mine kollegaer også bruker munnbind. Hvis ikke, er vi kjørt.

SMITTEVERNTILTAK: En politimann deler ut munnbind på en metrostasjon i Madrid. Foto: Susana Vera / Reuters

Franklin Rodríguez skal tilbake for å jobbe på en byggeplass.

– De har gitt oss hansker og munnbind. Jeg er ikke redd for å dra tilbake, sier han til avisen, mens han venter på Puerta del Sol-stasjonen.

Antonio Álvarez, en selvstendig næringsdrivende håndarbeider, beskriver det som en lettelse til BBC å kunne reise tilbake på jobb.

– Jeg tror restriksjonene så langt har fungert. Hvis de ikke hadde blitt iverksatt, hadde det vært katastrofalt, sier han.

– Prematurt

Den forsiktige gjenåpningen har blitt møtt med kritikk av regionale myndigheter.

Den katalanske regjeringen kaller avgjørelsen «uklok» og «uforsvarlig». Regionspresident Quim Torra sier at han ikke vil overholde noen lempelse av restriksjonene for ikke-essensielle arbeidere, og advarer om at «risikoen for et nytt utbrudd og enda et lockdown er enorm».

PÅ TRYGG AVSTAND: Folk holder avstand på metroen i Madrid. Foto: Susana Vera/ Reuters

Virolog Margarita del Val fra det spanske forskningsrådet kaller gjenåpningen av industriell virksomhet «prematurt».

Ifølge Íñigo Fernández de Mesa, visepresidenten i CEOE, en interesseorganisasjon for spanske bedrifter, har de fleste av disse selskapene ikke nok verneutstyr som hansker eller munnbind til å garantere de ansattes sikkerhet. Det sier han til den spanske avisen The Local.

