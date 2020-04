FORKLARER: Statsepidemiolog Anders Tegnell forklarer at det ble lagt inn en feilaktig variabel i rapporten. Foto: Pontus Orre

Derfor trakk svenskene hele rapporten om smittespredningen

De svenske helsemyndighetene trakk onsdag tilbake sin rapport om smittespredning i Stockholm. Nå forklarer statsepidemiolog Anders Tegnell hva som gikk galt.

Oppdatert nå nettopp

– Det viste seg at vi hadde lagt inn en feilaktig variabel, derfor ble sifrene utrolig høye. Men det forandrer ikke så mye i de andre beregningene, sier Tegnell til Aftonbladet.

Det vil si at beregningene om at en tredjedel av Stockhoms befolkning kommer til å ha vært smittet i begynnelsen av mai, og at smittetoppen ble nådd 15. april, fortsatt skal stemme.

Under en pressekonferanse tirsdag kom Sveriges fungerende statsepidemiolog Anders Wallensten med et oppsiktsvekkende anslag på mørketallene rundt antall smittetilfeller i landet.

For hvert bekreftede tilfelle av covid-19 i Stockholm er det 999 ubekreftede tilfeller, sa statsepidemiologen.

TREKKER TALL: Tirsdag måtte helsemyndighetene og fungerende statsepidemiolog Anders Wallensten trekke informasjon de kom med. Foto: Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN

Med 6000 bekreftede smittetilfeller i Stockholm ville det betydd at seks millioner mennesker i den svenske hovedstadsregionen har hatt viruset, dersom man tolker anslaget bokstavelig.

Det ville imidlertid vært vanskelig ettersom det kun bor 2,4 millioner mennesker i Stor-Stockholm.

les også Krever at Sveriges corona-autoritet går av

Noen timer etter pressekonferansen trakk Svenske Folkhälsomyndigheten tilbake uttalelsen og la seg flate.

Tegnell sier modelleringen ikke ble brukt som beslutningsgrunnlag, og håper at feilen ikke vil påvirke myndighetens tillit.

– Nei, jeg håper virkelig ikke det. Med god hjelp ble dette oppdaget veldig raskt og de grunnleggende vurderingene ligger fortsatt til grunn, sier han.

En ny versjon av rapporten blir presentert på torsdag.

Totalt er det registrert 1937 coronarelaterte dødsfall i Sverige, og 16.004 har fått påvist smitte av coronaviruset.

Enda en rapport trukket

Tirsdag ble også en annen svensk rapport trukket, skrev SVT.

Mandag kom rapporten som ble presentert av professor i klinisk mikrobiologi og lege Jan Albert på nyhetsprogrammet Aktuellt.

I rapporten ble det skrevet at 11 prosent av Stockholmerne kan ha vært smittet med coronaviruset.

Forskerne mente siden at rapporten kunne være basert på et usikkert grunnlag, og færre kan ha blitt smittet enn antatt.

– Det er viktig å fortelle om det, sa Jan Albert til SVT.

Sterkt kritisert

I et debattinnlegg i Dagens Nyheter kommer 22 forskere ved flere universiteter og sykehus i Sverige med hard kritikk mot den svenske coronastrategien.

Ifølge Aftonbladet mener forskerne at politikerne nå må gripe inn med «raske og radikale tiltak».

Ifølge forskerne har svenske helsemyndigheter ved fire anledninger hevdet at smitten flater ut, uten at det har vist seg å stemme. En av forskerne, professor ved Göteborgs universitet Jan Lötvall, mener at det svenske folket ikke har forstått alvoret.

les også Sverige: 22 forskere mener strategien har mislyktes

– Det er fordi de har fått tvilsomme beskjeder fra folkehelsemyndighetene og våre folkevalgte, sier han ifølge Aftonbladet.

Ifølge forskerne må det skje en rask endring. De foreslår at skoler og restauranter stenges på samme måte som i Finland. Helsepersonell som jobber med eldre skal bruke skikkelig smittevernutstyr og det må gjennomføres massetesting av helsepersonell.

Publisert: 22.04.20 kl. 19:34 Oppdatert: 22.04.20 kl. 19:51

Mer om Stockholm Coronaviruset Sverige

Fra andre aviser