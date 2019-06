ANHOLDT: Disse migrantene ble anholdt på en kontrollpost i helgen, og er nå i varetekten til Mexicos immigrasjonsmyndigheter i Comitan i delstaten Chiapas. Foto: Isabel Mateos/Reuters

Mexico stoppet 791 migranter i fire lastebiler

Alle de 791 menneskene er nå anholdt på et migrantsenter, sier landets myndigheter søndag.

Nå nettopp







Som en del av avtalen for å slippe unna USAs straffetoll, har Mexico lovet å gjøre sitt for å stoppe migranter fra å ta seg inn i USA via Mexico.

Lørdag anholdt immigrasjonsmyndighetene 791 udokumenterte migranter som de sier de oppdaget i fire lastebiler i den østlige delstaten Veracruz. Det skriver Reuters.

En kilde sier til AFP at hele 368 av dem som ble anholdt er barn, og at nesten 100 av dem er under fem år gamle. Immigrantene skal være fra Guatemala, Honduras og Salvador, og det er foreløpig uklart hva som vil bli dere skjebne. Nå sitter de på et migrantsenter.

AFP får også opplyst at seks menneskesmuglere skal være arrestert. Ifølge New York Times blir mennesker som vil reise nordover ofte fraktet på denne måten, tett i tett i lastebiler, noen ganger uten tilgang på mat, vann eller frisk luft.

Les også: Fant prematurt barn i grensekontroll

ØKT TILSTEDEVÆRELSE: Soldater holder vakt utenfor migrasjonsmyndighetenes lokaler i delstaten Veracruz søndag. Det var hit de 791 personene fra lastebilene ble fraktet. Foto: REUTERS TV / X00514

Mexico er for tiden på såkalt «prøve», skriver AFP: Trump har truet med at straffetollen på meksikanske varer vil innføres likevel dersom han ikke er fornøyd med innsatsen etter at det har gått 45 dager fra avtalen ble inngått 7. juni.

Som en del av innsatsen sin mot ulovlig migrasjon har Mexico lovet å utplassere 6000 soldater fra sin nyetablerte nasjonalgarde langs grensen til Guatemala innen tirsdag denne uken.

les også Trump: Enighet mellom USA og Mexico

Grufulle forhold

Det offisielle instituttet for migrasjon (INM) sier at de har utplassert rundt 1000 flere agenter langs populære migrantruter både nord og sør i Mexico. Gjennom helgen skal de blant annet ha sjekket ID-papirer og tvunget migranter til å forlate busser og tog.

Forholdene på enkelte av disse migrantsentrene skal være svært kritikkverdige, skriver AP.

– Hvis flere personer blir anholdt nå, er det ikke nok infrastruktur til å håndtere antallet, sier Edgar Corzo til AP. Han er leder av det nasjonale menneskerettighetskommisjonen i Mexico.

De aller fleste migrantene i Mexico ender opp på senteret «Siglo XXI» i Tapachula, som er det største i hele Latin-Amerika.

AP er nektet adgang til senteret, men har intervjuet med over 20 personer, både migranter og personer som jobber på senteret, og historiene er nedslående: Senteret er overfylt, skittent og migrantene blir mishandlet av vaktene.

– De kastet oss inn der som dyr, sier en kvinne fra Honduras til AP.

I april var over 2000 personer plassert på «Siglo XXI», mens senterets makskapasitet er 960, skriver AP.

Trump fornøyd

I et intervju med TV-stasjonen ABC sier USAs president Donald Trump at han mener politikken USA fører mot grensen til Mexico fungerer godt.

– Jeg mener vi har gjort en god jobb på grensen. Vi anholder flere enn noen gang under vår nye Mexico-plan. Det kommer til å hjelpe mye, fordi vi ser tallene gå ned. Men vi skulle ha kunnet gjort det enda enklere. Hvis demokratene bare kunne sette seg ned i 15 minutter, kunne vi ha blitt enige.

Les også: Tror Mexico vil bli tøffere mot migrantene etter USAs tolltrussel

Publisert: 17.06.19 kl. 07:27