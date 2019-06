DISKUTERTE MUSLIMER: Aung San Suu Kyi møtte Ungarns president Viktor Orbán denne uken. Foto: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda

Suu Kyi møtte Orbán: Diskuterte muslimsk innvandring

I en uttalelse fra den ungarske regjeringen sies det at de to statslederne var enige om utfordringene ved «å leve sammen med en kontinuerlig økende muslimsk befolkning».

Lederen av Myanmars regjering, og tidligere fredsprisvinner, Aung San Suu Kyi, møtte denne uken Ungarns høyrepopulistiske president Viktor Orbán som en del av turné til flere Visegrad-land (Ungarn, Tsjekkia og Polen).

Den ungarske lederen har blitt kritisert av en rekke europeiske ledere og internasjonale organisasjoner for sin retorikk mot muslimske innvandrere og har blitt beskyldt for å undergrave landets demokratiske system. Nå vekker møtet oppsikt hos menneskerettighetsorganisasjoner.

«De to lederne trakk frem at en av de største utfordringene for begge land og deres respektive regioner – sørøst-Asia og Europa – er migrasjon. De var enige om at begge regioner har opplevd utfordringene ved å leve sammen med en kontinuerlig økende muslimsk befolkning», heter det i en uttalelse fra den ungarske regjeringen.

Human Rights Watch reagerer sterkt på møtet.

– Aung San Suu Kyi har falt så langt fra å være EUs elskling at hun nå regner et møte med Orbán, en pariah i Europa, som en viktig bragd. Etter å på skamfullt vis ha hjulpet Myanmars militære til å dekke til folkemordet mot Rohingya-muslimer, så gjør hun seg nå venner med Europas mest fremmedfiendtlige og antidemokratiske leder, sier Phil Robertson, som leder Asia-avdelingen i Human Rights Watch, til The Guardian.

Aung San Suu Kyi, som ble trukket frem som Myanmars demokratiske håp etter å ha blitt tildelt Nobels fredspris i 1991, ble i 2015 valgt som landets leder etter å ha tilbrakt 15 år i husarrest.

FANT FELLES GRUNN: Lederne diskuterte også styrking av økonomisk samarbeid mellom de to landene. Foto: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda

Siden har hun imidlertid blitt kritisert kraftig av mange vestlige politikere for å ikke fordømme militæret i Myanmars brutale fremferd mot den muslimske Rohingya-minoriteten i 2017. Tusenvis av rohingyaer ble voldtatt og drept i det FN beskriver som et forsøk på etnisk rensing, skriver The Guardian.

Regjeringen hennes har heller ikke garantert for sikkerheten og statsborgerskapet til de én millionene rohingyaene som flyktet til Bangladesh i 2017, dersom de skulle returnere til Myanmar, skriver avisen.

Amnesty International fratok i fjor Suu Kyi deres viktigste pris, «Ambassadøren for samvittighet», for det organisasjonen beskriver som hennes «skammelige forræderi mot verdiene hun en gang sto for». Også norske politikere har tatt til orde for å frata Suu Kyi fredsprisen.

08.06.19