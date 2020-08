forrige









fullskjerm neste KOLLAPS: Libanesiske soldater leter etter overlevende i ruinene.

Redningsmannskaper kjemper mot klokken: – Haster å finne de som er i live

Hjelpeorganisasjoner og redningsstyrker jobber på spreng for å redde liv i Beirut onsdag kveld. Mange er fremdeles savnet etter eksplosjonen som tirsdag rystet den libanesiske hovedstaden.

– De som trenger umiddelbar livreddende hjelp må få det kjapt. I en situasjon som denne har de fleste vi ikke finner dødd i løpet av de første 24 timene, forteller programsjef Haakon Jacob Rothing i Norges Røde Kors til VG.

Libanesiske sikkerhetsstyrker har onsdag sperret av et stort område rundt eksplosjonens episenter. Redningsmannskap har lett etter overlevende i ruinene av bygninger som har kollapset, og i havet rundt havneområdet i Beirut.

Minst 135 er døde og over 5000 skadet etter eksplosjonen.

– Situasjonen er uoversiktlig, men vi har ikke tid til å bare samle inn informasjon. Vi må bruke tiden på å hjelpe. Det haster å finne de som fremdeles er i live, sier Rothing.

Sprengt kapasitet

Sykehusene er allerede fylt til randen, og det var gjennom natten vanskelig å søke etter overlevende fordi strømmen hadde gått i store deler av byen.

– Vi har behov for alt av utstyr for å behandle ofrene, og vi har akutt mangel på alt, sier helseminister Hamad Hassan ifølge The New York Times.

Haakon Jacob Rothing, som er ansvarlig for internasjonale programmer i Norges Røde Kors, forteller at organisasjonen i Libanon sendt sine folk fra hele landet inn til hovedstaden. All kapasitet trengs i Beirut akkurat nå.

– Det er altfor mange som trenger hjelp samtidig. Da må man prøve så godt som man kan å prioritere riktig.

Rothing opplyser at Norges Røde Kors har 15 personer utstasjonert i Libanon. Ingen av de er meldt skadet.

Eksplosiver fra russisk skip

President Michel Aoun har bekreftet at det var 2750 tonn ammoniumnitrat som sprengte. Ammoniumnitrat brukes i kunstgjødsel og som ingrediens i sprengstoff og er svært ustabilt i høye temperaturer og dersom det blir fuktig.

Stoffet skal angivelig stamme fra det russisk-eide skipet Rhosus, skriver The New York Times. Skipet skal ha blitt holdt igjen av libanesiske myndigheter i november 2013. Alvorlige tekniske feil skal ha ført til at skipet ikke fikk fortsette ferden. Skipet var da på vei fra Georgia til Mosambik.

Det eksplosive stoffet ble konfiskert på grunn av risikoen det innebar å lagre det om bord i skipet. Siden har stoffet angivelig blitt værende i lagrene på havna i Beirut.

Statsminister i landet, Hassan Diab, kaller det «uakseptabelt» at stoffet skal ha blitt oppbevart i et stort lager ved havnen i seks år, uten tilstrekkelige beskyttelsestiltak, og president Aoun har sverget at de ansvarlige skal straffes så hardt som mulig.

Internasjonal støtte

I etterkant av katastrofen, mottar Libanon støtte fra et samlet verdenssamfunn. Reuters melder at flere arabiske stater har sendt fly med medisinsk utstyr og andre forsyninger, mens Iran har bidratt med feltsykehus og matforsyninger.

FRANSK STØTTE: Fransk redningstjeneste under boarding om bord et fly i retning Libanon. De skal bistår libanesiske styrker i redningsarbeidet. Foto: BERTRAND GUAY / POOL

EU sender 100 brannfolk, kjøretøy og redningshunder. Frankrike sender tre fly med 55 redningsfolk om bord, mens Russland sender fem fly med redningsfolk, leger og utstyr som skal tas i bruk i Beirut.

Rundt 300.000 mennesker står onsdag uten tak over hodet i Beirut, da eksplosjonen i havneområdet jevnet bygninger med jorden, og gjorde store skader på andre bygg. Libanesiske Røde Kors bistår med

05.08.20

