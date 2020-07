HAR SAGT OPP: Bari Weiss under en bokmesse i Miami i november 2019. Hun kom til New York Times fra Wall Street Journal i 2017. Foto: Alberto E. Tamargo / Sipa USA

Skribent i New York Times sier opp: Hevder hun ble trakassert og mobbet for meningene sine

I et avskjedsbrev skriver Bari Weiss at Twitter har blitt avisens egentlige redaktør, og at selvsensur har blitt den nye normen.

I brevet, som er adressert til avisens utgiver A. G. Sulzberger, kommer skribenten med skarp kritikk mot både avisen og sine tidligere kolleger.

Skribenten skriver at hun er spesielt bekymret for det hun kaller en ny konsensus som har vokst frem, der noen få «opplyste» mener de har gjort krav på sannheten. Selvsensur har blitt den nye normen i New York Times, mener Weiss.

– Kronikker som lett ville blitt publisert for bare to år siden, vil i dag få en redaktør eller skribent i skikkelig trøbbel, om ikke sparket. Dersom en tekst ligger an til å skape bråk internt eller i sosiale medier, unngår skribenten eller redaktøren å foreslå den, skriver hun, og legger til at hun ser på seg selv som sentrumsorientert.

– Twitter står ikke i kolofonen til New York Times, men Twitter har blitt avisens endelige redaktør, fortsetter hun.

Fikk kritikk for «borgerkrig»-melding

Weiss hevder også at hun blir trakassert og mobbet av kolleger som er uenige med henne, og at hun er blitt kalt både rasist og nazist.

– Jeg kan ikke forstå hvordan dere og andre ledere i The Times har stått og sett på mens dere privat hyller meg for motet mitt. Å dukke opp på jobb i en amerikansk avis som en sentrumsorientert person, bør ikke kreve mot, skriver hun i avskjedsbrevet til utgiverne.

Utgiveren A. G. Sulzberger har ikke ønsket å kommentere saken eller anklagene fra Weiss overfor New York Times. Talsperson for avisen Eileen Murphy sier i følgende i en uttalelse:

– Vi forplikter oss til å fremme et miljø med ærlig, søkende og empatisk dialog mellom kolleger, og der gjensidig respekt kreves av alle.

Debattredaktør gikk av

Gjennom sin tid i New York Times har Weiss ifølge Washington Post skrevet om antisemittisme og kvinnekamp. Hun har også advart mot konsekvensene av deler av Metoo-bevegelsen. Skribenten skal ha fått sterk kritikk fra flere kolleger for en twittermelding i juni, der hun beskrev miljøet innad i avisen som en borgerkrig:

Meldingen var en kommentar til ståheien som oppsto i kjølvannet av publiseringen av en mye omtalt kronikk fra den republikanske senatoren Tom Cotton, som til slutt endte med at avisens debattredaktør James Bennet gikk av.

Senatoren tok til orde for å sende inn militæret for å slå ned på demonstrasjonene i USA i kjølvannet av drapet på George Floyd, og flere innad i New York Times argumenterte med at den satte spesielt svarte ansatte i fare.

Bennet forsvarte publiseringen med at avisen skylder sine lesere å vise motargumenter til den stillingen avisens kommentatorer selv har tatt i en sak, skriver Guardian.

Weiss ble ifølge nyhetsbyrået AP ansatt av nettopp James Bennet i 2017, med mål om å øke mangfoldet i avisen etter presidentvalget i 2016. New York Times tok da selvkritikk for ikke å ha fanget opp strømningene i folket før Donald Trump ble valgt.

