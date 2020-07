forrige









fullskjerm neste ØKNING AV SMITTETILFELLER: Nå bes innbyggere i Barcelona om å ikke samles i grupper på mer enn ti personer, og de oppfordres til å holde seg innendørs så mye som mulig.

Nye tiltak etter økt smitte i Spania – kan påvirke Norges reiseråd

Flere spanske regioner innfører strengere restriksjoner som følge av stigende smittetall i landet. Endringer i reiseråd kan skje dersom utviklingen fortsetter, sier Karin Nygård ved Folkehelseinstituttet.

Norske myndigheter åpnet 15. juli for reiser uten karanteneplikt til en rekke europeiske land, deriblant Spania.

Folkehelseinstituttets kriterier for at et land skal gjenåpnes og få «grønt lys» uten at reisende havner i karantene etterpå, er blant annet at landet skal ha færre enn 20 smittede per 100.000 innbyggere. Dette i løpet av de siste 14 dagene, ifølge Folkehelseinstituttet.

– Vi følger med på situasjonen i Spania. Tallene vi opererer med har en stabil utvikling, sier Karin Nygård, seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet.

Kan bli «rødt»

Nygård poengterer at Spania på de siste målingene har ligget under 20-grensen i uke 27 og 28, men at de den siste uken har sett at utviklingen ligger nær grensen. Først neste uke vil en ny vurdering gjennomføres, basert på smittetallene for denne uken.

NYE RESTRIKSJONER: Skal man reise til regioner som Catalonia og Aragón bør man følge rådene til lokale helsemyndigheter. Foto: Klaudia Lech

Myndigheten følger også utviklingen dag for dag. Det betyr at de kan endre reiserådene underveis dersom situasjonen i landet plutselig skulle endre seg dramatisk.

– Det kan komme raskere endringer underveis, og det må folk være bevisst på før de reiser. Selv om et land er grønt når du reiser, så kan det bli rødt mens du er der og da må man regne med karantene.

Stenger barer og kinoer

Den siste tiden har antall smittede i landet økt kraftig. Ifølge den spanske avisen El País har de to regionene Catalonia og Aragón nå nådd høyeste antall rapporterte tilfeller av corona på to måneder, og det er rekordmange sykehusinnleggelser i samme periode.

For å unngå nedstengning av byen, blir innbyggerne i Barcelona anbefalt å holde seg hjemme og ikke samles i grupper på mer enn ti personer. Nattklubber, kinoer og teatre holdes stengt og det innføres begrensninger for barer og restauranter.

På lørdag ble det også kjent at Valencia innfører påbud om bruk av munnbind etter seks nye utbrudd den siste tiden, melder Radio Valencia.

– Det er veldig viktig at de som reiser setter seg godt inn i rådene fra de lokale helsemyndighetene for å unngå smitte selv og for smittesituasjonen i landet de besøker, sier Nygård i FHI.

Publisert: 18.07.20 kl. 14:37

