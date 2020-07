Trump i sin første corona-oppdatering siden april: – Det kommer til å bli verre før det blir bedre

Etter nesten tre måneders pause har Donald Trump igjen startet med daglige pressekonferanser om coronaviruset. For USA sliter.

I USA er coronavirusets herjinger langt fra over – faktisk står de nå midt i en smittebølge. I forrige uke hadde USA sin verste smittedag så langt, med over 77.000 nye smittede på én dag.

– Det vil trolig, dessverre bli verre før det blir bedre, noe jeg ikke liker å si om ting, men det er slik det er. Du ser på verden, det er over hele verden, sier Trump på pressekonferansen.

Trump sier at han selv tester seg for coronaviruset hver andre eller tredje dag.

Ber amerikanerne bruke maske

Den amerikanske president har vært kjent for et ambivalent forhold til masker, spesielt etter å ha delt et bilde som gjorde narr av presidentkandidat Joe Bidens maskebruk. Nå er den amerikanske presidenten imidlertid klar på at amerikanerne bør bruke maske - og han har også gjort det selv.

– Vi vil at amerikanere skal bruke maske, vaske hendene og holde avstand. Vi ønsker at unge amerikanere skal unngå store ansamlinger i for eksempel barer, sier Trump.

– Alt som potensielt kan hjelpe, og dette kan trolig hjelpe, er en god ting, understreker Trump.

Han omtaler konsekvent coronaviruset som «Kina-viruset». Presidenten har gjentatte ganger fått kritikk for å bagatellisere hvor alvorlig coronavirusutbruddet i USA faktisk er, blant annet ved å omtale de ulike utbruddene som «glør», som i en utdøende brann. Samtidig som USAs smittetrend er stigende.

I dagens pressekonferanse er tonen noe annerledes. Om det sier Trump:

– Vi har glør, branner og store branner. Dessverre er Florida nå i en tøff situasjon, sier presidenten.

Han hevder at de allerede har flere behandlinger som tar ned alvorlighetsgraden for covid-19, som Remdesivir, noe som er en svært omstridt påstand.

Visste du? VGs talloversikt viser at USA har en stigende smittetrend.

Tre måneder uten de daglige oppdateringene

Det ble slutt på de daglige corona-oppdateringene fra Det hvite hus i midten av april. På det nest siste møtet Trump holdt skapte han ikke rent lite rabalder. Det var der han foreslo at man kanskje kan sprøyte desinfiserende middel inn i kroppen som en slags «vask» for å bli kvitt coronaviruset. Leger og professorer var raskt ute og advarte mot presidentens forslag. Dager senere kunngjorde Trump at det var slutt på slike møter.

Men tirsdag kveld inntok Trump igjen podiet i Det hvite hus for en coronavirus-oppdatering.

Dr. Anthony Fauci – USAs ledende ekspert på infeksjonssykdommer – deltok tidligere på mange av Trumps daglige pressebrifinger. Men han er ikke invitert til dagens.

Da Trump ble konfrontert med de høye smittetallene på Fox News i helgen, svarte han at det skyldtes «at de har den beste testingen i verden». På spørsmål om det kunne være mulig at andre land ikke er like hardt truffet som USA – altså at det rett og slett er flere smittede, svarte Trump «det er mulig at de ikke tester» og senere at andre land «ikke tester».

Sjekk selv: Sistnevnte påstand kan du selv se at er feil ved å gå inn på VGs tallspesial, som viser at Sistnevnte påstand kan du selv se at er feil ved å gå inn på VGs tallspesial, som viser at over 400.000 nordmenn har blitt testet for coronaviruset . Der kan du også se hvor stor andel av testene som var positive. I USA er andelen positive tester nå på rundt 9 prosent, ifølge CDC.

