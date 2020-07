LIVE KLOKKEN 23: Fra klokken 23 kan du se Trumps oppdatering om coronaviruset live hos VG. Vi legger inn videoen når det nærmer seg. Foto: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Live klokken 23: Trump holder sin første corona-oppdatering siden april

Etter nesten tre måneders pause skal Donald Trump igjen starte med daglige pressekonferanser om coronaviruset. For USA sliter.

Nå nettopp

I USA er coronavirusets herjinger langt fra over – faktisk står de nå midt i en smittebølge. I forrige uke hadde USA sin verste smittedag så langt, med over 77.000 nye smittede på én dag.

Men det ble slutt på de daglige corona-oppdateringene fra Det hvite hus i midten av april. På det nest siste møtet Trump holdt skapte han ikke rent lite rabalder. Det var der han foreslo at man kanskje kan sprøyte desinfiserende middel inn i kroppen som en slags «vask» for å bli kvitt coronaviruset. Leger og professorer var raskt ute og advarte mot presidentens forslag. Dager senere kunngjorde Trump at det var slutt på slike møter.

Men tirsdag kveld klokken 23, norsk tid, skal Trump igjen innta podiet i Det hvite hus for en coronavirus-oppdatering.

Visste du? VGs talloversikt viser at USA har en stigende smittetrend.

Da Trump ble konfrontert med de høye smittetallene på Fox News i helgen, svarte han at det skyldtes «at de har den beste testingen i verden». På spørsmål om det kunne være mulig at andre land ikke er like hardt truffet som USA – altså at det rett og slett er flere smittede, svarte Trump «det er mulig at de ikke tester» og senere at andre land «ikke tester».

Sjekk selv: Sistnevnte påstand kan du selv se at er feil ved å gå inn på VGs tallspesial, som viser at Sistnevnte påstand kan du selv se at er feil ved å gå inn på VGs tallspesial, som viser at over 400.000 nordmenn har blitt testet for coronaviruset . Der kan du også se hvor stor andel av testene som var positive. I USA er andelen positive tester nå på rundt 9 prosent, ifølge CDC.

Presidenten har gjentatte ganger fått kritikk for å spille ned hvor alvorlig coronavirusutbruddet i USA faktisk er.

Om tema for dagens pressemøte sier Trump:

– Jeg tror det er en flott måte å få informasjon ut til offentligheten på hvor vi står med vaksinene, behandling av sykdommen og generelt hvor vi står, sa Trump til reportere i Det hvite hus mandag, ifølge CBS.

Publisert: 21.07.20 kl. 22:33

Fra andre aviser