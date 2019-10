Pence: USA og Tyrkia er enige om våpenstillstand

OSLO/ERBIL (VG): USAs visepresident Mike Pence og Tyrkias president Recep Erdogan har blitt enige om at Tyrkia skal stanse militæroperasjonen i Syria i fem dager, slik at de kurdiske YPG-styrkene kan trekke seg tilbake fra Erdogans såkalte «sikkerhetssone».

– I dag er jeg stolt over å meddele, takket være det sterke lederskapet til president Donald Trump og det gode forholdet mellom Tyrkias Erdogan og USA, at de to landene har blitt enige om våpenstillstand i Syria, sa visepresidenten under en pressekonferanse i Ankara torsdag kveld.

Meddelelsen kom etter mer enn fire timer med samtaler mellom Pence og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Tyrkia skal ifølge Pence avslutte militæroperasjonen etter at kurdisk milits har gjennomført sin tilbaketrekning.

VGs kontakter inne i Syria forteller om feiring i en rekke av de kurdiskkontrollerte byene.

Folk tar til gatene, jubler og skyter i været med våpen. Det kan virke som om den umiddelbare reaksjonen blant kurderne i Syria er av lettelse. Om de kurdiskledede SDF-styrkene er villige til å gå med på Tyrkias krav om tilbaketrekking, er foreløpig høyst uklart.

Ingen nye sanksjoner

Samtidig varslet Pence at USA ikke vil innføre ytterligere sanksjoner mot landet. Han sa også at Trump vil trekke tilbake sanksjonene som ble innført mandag, når en permanent våpenstillstand er på plass.

– Denne avtalen ville ALDRI ha kommet på plass for tre dager siden. Det måtte noe «tough love» til for å få det gjort. Fantastisk for alle sammen. Stolt av alle!, twitret presidenten etter at nyheten om våpenstillstanden ble kjent.

Han varslet i forkant av pressekonferansen at det ville komme «fantastiske nyheter» fra Tyrkia, og at millioner av liv ville bli reddet - samtidig som han takket Erdogan.

Utfallet av dagens møte mellom Pence og Erdogan var lenge usikkert. I forkant av møtet hevdet myndighetsansatte overfor Reuters at besøket var forgjeves og at den tyrkiske presidenten ville ignorere USAs forsøk på å stanse militæroffensiven.

PRESSEKONFERANSE: USAs utenriksminister Mike Pompeo og visepresident Mike Pence holdt torsdag kveld en pressekonferanse i Tyrkias hovedstad Ankara. Foto: Jacquelyn Martin, AP

Tyrkia: – Ingen våpenhvile

Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu holdt en egen pressekonferanse bare minutter etter Pence torsdag kveld. Der slo Cavusoglu fast at det ikke dreier seg om noen våpenhvile.

– Vi suspenderer operasjonen. Dette er ingen våpenhvile. Vi kan bare stanse offensiven når alle terroristelementer har trukket seg fullstendig tilbake fra sikkerhetssonen, sa utenriksministeren.

Cavusoglu sa at USA og Tyrkia er enig om at den syriskkurdiske militsen YPG, som har samarbeidet med USA i kampen mot IS, men som av Tyrkia anses for å være en terrorgruppe, skal ødelegge sine festningsverk langs grensen.

YPG-militsen har inngått i den kurdiskdominerte alliansen SDF, som i fem år var USAs allierte i krigen mot IS i Syria. Tyrkia mener YPG er knyttet til den forbudte PKK-geriljaen i Tyrkia. PKK er definert som en terrororganisasjon av Tyrkia, EU og USA.

ENIGE: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og USAs visepresident Mike Pence. Foto: HUSEYIN ALDEMIR / X03654

Pence: – Skal få på plass fred

Tyrkias offensiv mot den kurdiske militsen i Nord-Syria har pågått siden 9. oktober. Hensikten har vært å opprette en såkalt «trygg sone», hvor Erdogan håper å kunne bosette millioner av syriske krigsflyktninger som befinner seg i Tyrkia.

Sonen går fra den tyrkiske grensen og 32 kilometer inn i Syria, over en strekning på 444 kilometer.

– Vi anerkjenner viktigheten og betydningen av en sikkerhetssone, sa Pence under pressekonferansen, og la til at USA og Tyrkia er enige om viktigheten av å beskytte religiøse minoriteter som kristne og yazidier i regionen.

– Vi skal få på plass fred og sikkerhet i regionen. Det er jeg sikker på.

Den tyrkiske intervensjonen har blitt møtt med store protester fra verdenssamfunnet. EU, Den arabiske liga og Russland har i likhet med USA advart Erdogan mot konsekvensene av å gjennomføre militærangrep i det allerede krigsherjede landet.

Den tyrkiske presidenten har frem til nå utvist liten vilje til å gi etter for presset. Blant annet sa han tirsdag at Tyrkia «aldri kan erklære våpenhvile», og at landet ikke vil forhandle med YPG-militsen, som de anser som en terrororganisasjon.

Ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) er 300.000 mennesker drevet på flukt som en følge av angrepene nord i Syria, og internasjonale organisasjoner varsler om en humanitær krise på grunn av mat- og vannmangel.

Organisasjonen hevder også at flere titalls sivile er drept på begge sider av grensen, sammen med minst 130 FSA-soldater og fire tyrkiske regjeringssoldater.

