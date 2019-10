Pence: USA og Tyrkia er enige om våpenhvile

USAs visepresident Mike Pence og Tyrkias president Recep Erdogan har blitt enige om at Tyrkia skal pause militæroperasjonen i Syria i 120 timer.

– I dag er jeg stolt over å meddele, takket være det sterke lederskapet til president Donald Trump og det gode forholdet mellom Tyrkias Erdogan og USA, at de to landene har blitt enige om en våpenhvile i Syria, sa visepresidenten under en pressekonferanse i Ankara torsdag kveld.

Samtidig varsler Trump at han vil trekke tilbake sanksjonene som er innført mot landet, melder AFP.

Utfallet av dagens møte mellom visepresidenten og Erdogan var lenge usikkert. I forkant av møtet hevdet myndighetsansatte overfor Reuters at besøket var forgjeves og at den tyrkiske presidenten ville ignorere USAs forsøk på å stanse militæroffensiven.

Tyrkias offensiv mot den kurdiske SDF-militsen i Nord-Syria har pågått siden 9. oktober. Hensikten har vært å opprette en såkalt «trygg sone», hvor Erdogan håper å kunne bosette millioner av syriske krigsflyktninger som befinner seg i Tyrkia.

Offensiven har blitt møtt med store protester fra verdenssamfunnet. EU, Den arabiske liga og Russland har i likhet med USA advart Erdogan mot konsekvensene av å gjennomføre militærangrep i det allerede krigsherjede landet.

Ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) er 300.000 mennesker drevet på flukt som en følge av angrepene, og internasjonale organisasjoner varsler om en humanitær krise på grunn av mat- og vannmangel.

Organisasjonen hevder også at flere titalls sivile er drept på begge sider av grensen, sammen med minst 130 FSA-soldater og fire tyrkiske regjeringssoldater.

