Meningsmåling: Flertallet ønsker Trump fjernet

Stadig flere amerikanere mener USAs president burde stilles for riksrett. Ekspertene er delte i om dette kan bety slutten for Trump.

51 prosent av den amerikanske befolkningen mener nå president Trump burde stilles for riksrett og fjernes som president. Det viser den siste meningsmålingen til Fox News.

Fire prosent vil ha riksrett, men ikke fjerne ham, og 40 prosent vil ikke ha riksrett i det hele tatt. I juli viste den samme målingen at 42 prosent ønsket han fjernet, mens 45 prosent ikke ville ha riksrett.

Flere lignende meningsmålinger

Dette skjer etter en varsler gikk ut med opplysninger om at Trump skal ha holdt igjen militærhjelp til 2,3 milliarder kroner til Ukraina.

Demokratene i Representantenes hus, med Nancy Pelosi i spissen, vil med en gransking finne ut om Trump misbrukte sitt embete for å presse Ukrainas president Zelenskyj til å starte etterforskning av Joe Bidens sønn.

I en lignende undersøkelse fra Washington Post tidligere i uken sa 49 prosent av de spurte at en riksrett burde ende med Trumps avgang. En annen fra Politico viste at halvparten ønsket å fjerne presidenten.

Derimot viser en måling fra NBC og Wall Street Journal at kun 43 prosent av de stemmeberettigede ønsker samme utfall av riksretten.

BLIR FLERE: Selv om over halve befolkningen støtter riksrett, er det ikke sikkert at det blir noen. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Uansett viser alle meningsmålingene en økning i antallet personer som er kritiske til presidenten og som ønsker en riksrett. Men Fox News sin måling er den første som viser et flertall for Trumps avgang.

I den målingen viser det seg også at selv Trumps egne velgere begynner å bli negative. Bakgrunnstallene viser at tolv prosent av dem ønsker nå en riksrett hvorpå presidenten fjernes.

– Indikasjon på at ting er på gang

At meningsmålingene nå peker i feil retning for Trump overrasker ikke Ole Moen, USA-ekspert og tidligere forsker ved UiO. Ifølge han viser målingene en tydelig utvikling i negativ retning for presidenten blant det amerikanske folk.

– Det spranget fra juli på 21 prosent i Washington Post er ganske tydelig. Folk er lei hele greia. Nå vil selv 20 prosent av republikanerne ha gransking, sier han til VG.

Tidligere i uken bestemte Trump at amerikanske styrker skulle trekkes ut av Nord-Syria. Heller ikke dette hjelper presidenten, tror Moen.

IKKE FOR LANGT UNNA: Hvis det skulle bli avstemning i Senatet tror ikke Moen det er umulig at Trump fjernes. Foto: Falch, Knut / SCANPIX

– Jeg tror også Tyrkia og krisen der nå kan gi støttespillere for riksrett i Senatet.

Han tror dette kan få flere republikanere til å snu, da de ifølge ham ønsker at USA skal være «verdens politimann».

Men for at Trump skal miste presidentstillingen kreves det to tredjedelers flertall for å fjerne ham i senatet, hvor republikanerne er i overtall.

– Men jeg tror det blir avstemning. Og da er ikke veien så veien så veldig lang hvis utviklingen fortsetter som nå, sier eksperten.

Og at tolv prosent av Trump-velgerne nå ønsker presidenten vekk etter en riksrett forsterker bare inntrykket.

– Det er ganske viktig, for det er en menighet. Så tolv prosent vil jeg tro er en god indikasjon på at ting er på gang.

Mener 75 prosent er det magiske tallet

USA-ekspert Hilmar Mjelde, som jobber ved Universitetet i Bergen, er ikke like pessimistisk på Trumps vegne. Han mener meningsmålingene ikke er så dramatiske.

– Den prosenten er også et speilbilde av Trumps generelle popularitet. 40 prosent er fornøyd med ham, resten er negative i varierende grad. Der har meningsmålingene sagt i snart tre år, forklarer han.

Det at tolv prosent av hans egne velgere nå er negative vil han heller ikke legge for mye vekt på.

– Det reflekterer den prosenten internt i partiet som aldri har likt Trump. De tradisjonelle Reagan-republikanerne. Trump har støtte av 80 til 90 prosent internt, også den har lagt stabilt.

Han omtaler også Senatet som presidentens «brannmur». Der vil de ifølge ham aldri gå imot grasroten, hvor Trump fortsatt har stor støtte.

– Det må komme frem et eller annet knusende ankepunkt mot Trump som skaper et større skifte i opinionen. Vi må se opp mot 75 prosent flertall for avsettelse når Senatet eventuelt kjører riksrettssak. Vi er ikke nærheten av et sånt scenario ennå.

