PÅ VEI: Tyfonen «Hagibis» nærmer seg kysten av Japan.

Tyfon treffer Japan: Kan bli den verste på 60 år

Tyfonen «Hagibis» omtales som «stor og veldig sterk». Allerede før den traff fastlandet i Japan mistet en person livet.

Mer enn 1,6 millioner mennesker er beordret evakuert på grunn av tyfonen som feier inn over Japans kyst lørdag. «Hagibis» var kategorisert «svært kraftig» hadde allerede før den traff land gitt betydelige konsekvenser.

Tyfonen er ventet å treffe Tokyo lørdag ettermiddag eller tidlig kveld lokal tid. «Hagibis» har retning mot hovedstaden og beveger seg i en hastighet på rundt 30 kilometer i timen.

Mer enn 1600 fly er kansellert og det er strømbrudd flere steder. 1.600.000 personer er anbefalt å evakuere.

Tyfonen er den første i kategorien «veldig sterk» som treffer Japan siden 1991, skriver AFP. Flere forventer at dette vil være den verste tyfonen til å treffe fastlandet i landet på 60 år, skriver The Guardian.

«Hagibis» vil ha en vindstyrke på opptil 60 meter per sekund og vil ha med seg ekstreme mengder regn, advarer Japan Meteoroogical Agency (JMA). Det er ventet en halv meter regn på 24 timer.

– «Hagibis» er en uvanlig stor storm som er ventet å bringe med seg brutale vinder og voldsomme bølger, uttalte JMA.

17.000 offentlige tjenestemenn er parate til å bistå.

Flere timer før den verste delen av stormen var kommet inn over land ble det første dødsofferet registrert i Chiba, øst for Tokyo. Mannen kjørte en liten lastebil og ble sendt til sykehus etter at han ble funnet, men ble erklært død ved ankomst.

I tillegg skal fem personer være sendt til sykehus, og det er store materielle skader i området. Ifølge AFP skal rundt 36.000 husstander være skadet, og 12.000 skal ha mistet strømmen.

Før helgen ble det bestemt to kamper i rugby-VM skulle avlyses, Formel 1-kvalifiseringen i Japan Grand Prix er utsatt.

Store fabrikker som Toyota og Honda har stengt sine fabrikker, og en rekke dagligvarebutikker holder stengt.

I videoen under kan du se tyfonen «Faxai» som rammet Tokyo tidligere i høst:

